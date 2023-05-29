日出康城單位疑拆毁主力牆　港鐵：單位有違規　日內完成臨時加固

將軍澳日出康城首都一個單位，懷疑在裝修時拆毁部分主力牆，惹其他住戶和網民關注會否影響大廈結構安全。港鐵公司今日（29日）回覆《香港01》查詢表示，日出康城首都客務處職員與屋宇署人員，今日已到涉事單位進行結構安全檢查，發現該單位涉及違規情況，屋宇署將會按《建築物條例》跟進，而有關單位的業主會安排於日內完成臨時加固工程，以確保大廈結構安全。客務處亦將配合相關業主進行修復工作，以期盡快完成相關工程。



有工人將固定支架搬到涉事單位。（日出康城首都業委會前主席張志董提供）

屋宇署人員到場了解。（黃學潤攝）

《香港01》記者今日訪問到懷疑涉事單位樓上一層的同室業主，他形容涉事單位裝修工程進行了半年，至5月才完結，其間爆牆、鑽牆聲不絕，惟當時他未覺異樣，直至近日傳媒報道後，始知悉懷疑鐅穿主力牆。他對事件感震驚及失望，批評「最大責任係業主，個設計師都有啲問題，但佢冇理由唔熟呢啲嘢，結構牆係人都知唔郁動，改動你都要申請咗先得」，並擔心大廈樓宇結構安全，更估計短期內樓價受影響，令一眾「首都」業主蒙受損失。

涉事單位的設計師在完成裝修後的影片曾受訪出鏡，講述設計理念。（網上片段截圖）

網上討論區上周六（27日）起瘋傳，港鐵公司旗下的將軍澳日出康城第一期首都一個單位裝修後的影片，網民懷疑裝修公司打穿一幅主力牆，改建為主人房房門。有網民更比對該個單位裝修完工影片及平面圖則，單位實用面積681呎，原本是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而為了做到三邊下床及兩邊床頭櫃，達至戶主想要的酒店式套房感覺，主人房門需改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。不過，網民懷疑該幅牆壁是主力牆，擔心會危及大廈結構安全，認為屋宇署應調查。

單位原是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而主人房門亦改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。（網上影片截圖）

日出康城首都客務處昨（27日）貼出通告，提醒住戶如需更改室內牆壁，需先向客務處申請，亦不可任意拆除更改主力牆，以免影響大廈結構。（黃學潤攝）

有關日出康城單位懷疑主力牆被打穿事件曝光後，有網民發現該段裝修完工影片已被下架，同時該間裝修公司的社交媒體專頁亦已關閉，《香港01》記者曾致電該公司查詢，惟無人接聽，其後電話已關機。

有建築師指出，如錯誤拆除主力牆後果相當嚴重，包括影響樓上其他單位結構及他人安全，相關裝修及設計公司應負上責任，涉事單位應交由專業人士了解如何修復，包括要重新接駁鋼筋。