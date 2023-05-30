日出康城單位拆主力牆　鋼筋結構圖曝光　34條垂直鋼逾三成被毀

將軍澳日出康城首都一個中層單位，疑在未入則申請下，裝修時鑿穿一幅主力牆。屋宇署周一（29日）向業主發出還原命令，更有工人將固定支架搬入屋內。《香港01》取得涉事單位及牆身的結構圖，證被鑿穿的為結構牆，牆內有34條垂直鋼筋，當中有七組垂直鋼筋需有副鋼筋環繞，據屋宇署資料，估計逾三成鋼筋被毁。

有結構工程師指，結構牆被毁會少了鋼筋承受拉張力，亦會削弱牆中石屎可承受的壓力。另外，有測量師指認為大面積的結構牆身被鑿穿，已破壞其垂直承托功能，建議樓上單位注意樓板、露台邊緣、天花等位置有無裂痕或變形。



34條垂直鋼筋 每條粗16毫米

根據《香港01》取得涉事單位及牆身的結構圖，顯示單位內有六幅有鋼筋的結構牆。當中疑在裝修期間被鑿穿的牆壁，牆身厚200毫米，橫切面圖顯示牆內有34條垂直鋼筋。圖則詳細顯示鋼筋的分布及粗16毫米，又標示當中有七組垂直鋼筋需有副鋼筋環繞。

據屋宇署公布，涉事單位拆去720毫米闊、2150毫米高的結構牆。對比涉事單位的裝修平面圖和結構圖則，估計涉事的結構牆約三分一鋼筋受影響。至於屋內非主力承托的間隔牆，則未顯示於圖則上。

涉事首都單位業主已安排承建商於該道新門橫樑下安裝臨時支撐。（方國珊Facebook圖片）

結構工程師：或四成「主鐵」被毀

結構工程師倪學仁形容，牆身被毁的情況「都好犀利」。結構牆的作用有如柱，垂直鋼筋為「主鐵」，環繞的鋼筋是「副鐵」，用來承受壓力和張力，他認為，如削走了部份結構牆，就會少了鋼筋承受拉張力，亦會削弱牆中石屎可承受的壓力，令石屎爆開。

有工人將固定支架搬到涉事單位。（日出康城首都業委會前主席張志董提供）

測量師：已破壞垂直承托功能

香港測量師學會前會長何鉅業指，根據結構圖則，可確定涉事的是結構牆，而非間隔牆。他指，涉事單位於結構牆開的門洞起碼高兩米，屬「相當大範圍」，雖然暫未知是否鑿穿牆身的佔比、是否鑿至樓頂，但已破壞結構牆的垂直承托功能：「該結構牆是否正承托整幢大廈重量的某個百分比，還是只是承托附近位置的外牆，或廳和房附近邊緣的重力，這些要詳細看樓宇的結構數據。」

屋宇署人員到場了解。（黃學潤攝）

樓上單位應留意樓板、露台、橫梁有無裂痕

單位結構牆出現破損有機會影響樓上單位，何鉅業指樓上單位可留意樓宇有無明顯弱化，如樓板、露台邊緣、天花位置、橫樑有無裂痕及變形：「有的話風險變大，無的話則暫未出現超負荷。我相信風險仍存在，需要即時加固，而樓宇會否倒塌就需要再評估。」

倪學仁則指，現時未有颱風，加上單位周一已裝上臨時支架，估計涉事樓宇無即時危險，但業主需聘用認可及註冊人士還原結構牆。

單位原是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而主人房門亦改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。（網上影片截圖）

事件起因為一個Youtube頻道的「睇樓」節目，介紹涉事單位的裝修設計，設計師大幅改動單位的間隔，並疑鑿穿單位一幅結構牆，作主人房的門洞。

涉事單位的設計師在完成裝修後的影片曾受訪出鏡，講述設計理念。（網上片段截圖）

事件於網上討論區及社交平台瘋傳，事後涉事影片被下架，負責涉事單位的室內設計公司的Ooooo Lab亦關閉社交平台專頁。記者曾致電涉事設計公司，惟無人接聽，其後電話亦關機。

日出康城首都客務處昨（27日）貼出通告，提醒住戶如需更改室內牆壁，需先向客務處申請，亦不可任意拆除更改主力牆，以免影響大廈結構。（黃學潤攝）

港鐵公司周一（29日）指，首都客務處職員與屋宇署人員，已到涉事單位進行結構安全檢查，發現該單位涉違規，屋宇署將會按《建築物條例》跟進，而有關單位的業主會安排於日內完成臨時加固工程，以確保大廈結構安全。客務處亦將配合相關業主進行修復工作，以期盡快完成相關工程。

據悉，業主態度合作，並已聘用合資格人士跟進。屋宇署已根據《建築物條例》，向業主發出書面命令，就欠妥之處進行補救工程的建議，呈交建築事務監督批准。據知屋宇署初步要求業主在15日內處理，業主態度亦合作。

屋宇署發言人表示，署方高度關注日出康城首都一單位懷疑拆去部分結構牆的事件，周一（29日）已派員到場視察，並根據《建築物條例》向涉事單位業主發出法定命令，以及就有否違反《建築物條例》展開全面調查，將會視乎調查結果，向涉事人士採取懲處行動，包括刑事檢控。