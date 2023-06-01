收銀員誘兩女童賣出第一次　女警扮12歲應約拘捕　認3罪囚22個月

油站收銀員涉利誘兩名12歲女童賣淫，並問兩女童是否處女及大胸，又指可找客人買「第一次」，或向他介紹其他女童亦可賺錢。事件其後驚動到女童家人後報警，警方派出一名女警假扮12歲女童，相約與收銀員面洽時作出拘捕。收銀員早前承認3項企圖促使他人成為娼妓罪，案件今（1日）在西九龍法院(暫代區域去院)判刑。法官指報告顯示他被未發育女童吸引，重犯機會甚高，另他在案中以12至15歲的女童為目標，屬加刑因素，判被告入獄22個月。



被告曾有非禮及遊蕩案底

被告沈天韋，26歲，報稱油站收銀員，承認三項企圖促致另一人成為娼妓罪。控方透露，被告有非禮和遊蕩罪案底。

被告沈天韋認3項企圖促致另一人成娼妓罪，被判入獄22佪月。

報告指易被未發育女童吸引

法官判刑時指，被告的心理報告顯示他易被未發育女童吸引，重犯機會甚高，他過去曾拒絕治療。被告以12至15歲的女童為目標，她們的心智未成熟，容易受騙及被利用，法庭有責任保護兒童，可幸的是被告尚未成功已被捕，才未有對事主造成心理創傷。被告以個人行事，未有涉及犯罪組織，但凡涉及幼童的案件，均屬加刑因素，判被告入獄22個月。

賣出第一次可賺3至5千元

案情指，女事主X（12歲）於去年3月17日透過同學認識被告。被告指X只要在被告安排下與男人性交，或介紹其他女童給他，便可賺錢。被告知悉X是處女及大胸後，便稱可為X找客人「買」她的「第一次」；X的同學Y其後為證實被告安排賣淫，主動和被告聯絡。被告稱Y與第一個客人首次性交，可賺3000至5000元。

向女警稱讓客舔下體可多賺2百

警方接獲報案後，派出女警喬裝為12歲女童與被告聯絡，並相約在旺角面談。被告提及女警可透過性交等服務賺錢，若客人舔她下體可多賺200元等。同一時間，埋伏的警員現身並拘捕被告。

案件編號：DCCC 958/2022