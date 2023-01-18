公務員局長楊何蓓茵到訪天文台：危急應變時扮演重要角色

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（18日）到天文台親身了解部門的最新發展。她指天文台名副其實以科學為市民提供從不間斷和全天候的天氣預報、航空、航海氣象、微氣候監測及輻射監測等服務，無懼風雨堅守崗位，在危急應變時更扮演重要的角色，與其他部門的緊急協調中心緊密聯繫，提供最新的資訊讓它們迅速制訂防災措施或安排，以減輕人命傷亡和財物損毀。



局方表示，楊何蓓茵在公務員事務局常任秘書長梁卓文的陪同下，聽取了天文台台長鄭楚明和首長級人員介紹天文台的最新發展，亦與部門各職系的員工代表會面。她又參觀了地震監測及海嘯警報中心，了解中心如何收集及分析來自香港及世界各地的地震實時數據； 並到訪天氣預測總部了解天文台的天氣預測及警告服務，亦到訪輻射監測及評價中心聽取監測本港環境輻射水平和事故後果評估工作的介紹，又參觀錄影室了解天文台人員自行製作電視天氣節目的情況。

楊何蓓茵表示，農曆新年將至，不少部門包括天文台均會在假期仍如常輪班當值，默默耕耘，無論是維持秩序、救傷扶危、維持必要服務如清潔街道、監察城市的道路交通、監控重要設施的機電運作等，都值得市民肯定，她感謝同事的努力。