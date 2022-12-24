聖誕節｜楊何蓓茵籲善用假期接種疫苗　視需求增購復必泰二價疫苗

在步向復常的平安夜與聖誕節，不少市民外出慶祝，公務員事務局局長楊何蓓茵今（24日）出席中環街市「聖誕頌歌節」時提醒市民不要因社會逐漸復常而掉以輕心，籲大家善用聖誕假期，做好保護工作，完成疫苗接種。她又指會留意復必泰二價疫苗接種走勢，強調目前有190萬劑，短時間內是足夠，將來是否要增購會密切留意。



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提醒市民善用聖誕假期 完成疫苗接種

楊何蓓茵在兒童發展配對基金最後一日「聖誕頌歌節」後，不忘提醒市民雖然社會逐漸復常，但近日疫情正在升溫，確診數字變多，因此不要掉以輕心，更希望大家善用聖誕假期，做好保護工作，完成疫苗接種。

鼓勵市民多與家中未接種疫苗的長者溝通

她指，本港一老一幼疫苗接種率稍低，市民容易接收到反疫苗、反科學的人士發放錯誤訊息，又強調公務員事務局對疫苗接種的推廣工作一直在進行，她昨日亦於個人社交平台發放有關家長分享兒童接種疫苗的心得影片：「希望其他家長如果未同小朋友接種疫苗，會考慮影片中家長的說法。」

同時，楊局長亦鼓勵市民多與家中還未接種疫苗的長者溝通，「了解長者不接種的原因，趁聖誕假期間打好疫苗。」

190萬劑二價疫苗 短期內足夠使用

此外，被問到現時市民接種復必泰二價疫苗的情況，楊局長表示二價疫苗每天都有市民接種，亦提及政府合共購入190萬劑的二價疫苗，在短時間內足夠使用，而對於是否需要增加數量，她指當局會密切留意疫苗數量。

望經歷疫情困擾港人 重拾歡樂

「聖誕頌歌節」由兒童發展基金會主辦，今屆已是第十三年舉行，活動除了為基層兒童籌募個人儲蓄配對金外，亦希望透過活動幫助經歷疫情困擾的港人，在普天同慶的聖誕節日重拾應有的歡樂。

而由於本港仍被新冠疫情籠罩，今年的頌歌節亦緊隨著政府的防疫指引進行。不過頌歌節參加者的熱情並沒有因此而減少，上百小時的頌歌場次已被近百隊歌隊填滿，報名人數超過4,000人。

今次出席活動的嘉賓，亦包括公務員事務局局長楊何蓓茵、勞工福利局孫玉菡、天文台台長鄭楚明、行政會議員高永文、行政會議員鄭慕智等。