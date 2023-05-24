輸入外勞｜建造運輸業經擬特別准引入萬人　專線小巴司機佔500個

院舍輸入照顧員特別計劃6月19日開始接受申請，政府擬就建造業及運輸業亦設類似的特別計劃輸入外勞，相關計劃將於6月公布，而輸入的外勞將涉及多個工種，包括專線小巴司機、旅巴司機、紥鐵工和搭棚工等，總名額將達逾萬個，當中專線小巴司機約500人。



有勞顧會委員指此前未曾聽過相關消息，直言不希望有繞過或架空勞顧會。他又指，輸入外勞做小巴專線司機或衍生很多勞資問題，且現時業界缺人與薪酬待遇有莫大關係，促政府及業界要先考慮改善小巴專線司機的薪酬待遇，而非「一意孤行，一面倒話缺人就輸入外勞。」



勞顧會勞方委員：料輸入小巴司機外勞出現勞資問題

政府擬就建造業及運輸業設類似的特別計劃輸入外勞，據了解，當中包括500個小巴專線司機，另涉旅巴司機、紥鐵工和搭棚工等多個工種，輸入的總名額將達逾萬個。

身兼勞顧會勞方委員的工聯會副理事長林偉江表示，今日消息傳出前未曾聽過相關消息，他表明不希望有繞過或架空勞顧會的情況，促政府應在任何政策落實或有具體想法時，先與勞顧會商討，聆聽委員的意見。

林偉江續指，早在90年代，香港曾輸入10多名外地司機來港做小巴專線司機，但當時因為工資及工作安排等問題，勞資雙方起爭議，直言今次若然一次過輸入500名小巴專線司機，料也會衍生很多勞資問題，但暫時他聽到的消息中，似乎當局未有考慮如何避免這些問題。

他續指出，現時小巴專線司機如同運輸業的最基層，月薪由1.3萬元至1.5萬元不等，較政府發布的運輸業入息中位數2萬元有一定距離，且作息時間不定，行內生態惡劣，認為小巴專線司機月薪可增至1.8萬元至2萬元，即有機會聘請到本地司機。他促政府及業界要先考慮改善小巴專線司機的薪酬待遇，而非「一意孤行，一面倒話缺人就輸入外勞。」

倡為小巴司機外勞提供充足培訓以熟習香港道路

環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥則表示，認同需要輸入小巴專線司機，但他強調輸入後要有一至三個月時間作充足培訓，讓他們熟習香港道路、並在香港駕駛。

李漢祥也提到，不論輸入甚麼工種的外勞，政府及僱主均要考慮香港居住成本高，會影響外勞來港工作的意欲，建議考慮讓外勞居於大灣區，並安排員工巴士，每日送他們上下班，「減咗居住成本，咁樣可能就有吸引力。」

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發展局回覆再度引述於本年3月發出的新聞公告，指局方的目標是在今年年中或之前完成評估，並為應對建造業人手需求提出整全策略。相關工作現正按目標時間進行中，局方會適時交代。

運輸及物流局亦回覆指，正積極檢視運輸業人力資源的最新情況，並考慮各項措施，促進業界人力資源可持續發展，目標是在今年年中提出初步建議，並制訂相關措施。