輸入外勞｜工聯會指影響本地司機生計　倘政府強推或請願抗議

近日有消息指，政府擬就運輸業及建造業設特別計劃引入外勞，將涉多個工種，當中包括專線小巴司機。工聯會屬下的汽車交通運輸業總工會今日（25日）舉行記者會，表明如政府強行實施相關計劃，將令很多職業司機，尤其是年長司機失去工作機會、影響他們生計，也擔心影響本地司機的薪酬待遇，令更多人不願投身運輸行業。工會表示，如政府強行實施計劃，甚至對工會採取不瞅不睬態度，會考慮辦請願及抗議行動。



汽車交通運輸業總工會今日（25日）舉行記者會，總工會發言人林天賦表示，自傳出政府有意批准引入外勞司機以來，工會開展多項工作，惟政府對輸入外勞司機的問題採取不置可否的曖昧態度，令工友感到沒有得到政府的關照。

他續指，對於輸入專線小巴和中港旅遊巴外勞司機的問題，廣大職業司機均認為政府應圥改善專線小巴的薪酬待遇和工作條件。政府亦應採取保障本地勞工就業優先的政策，並透過推行各種招聘和培訓計劃，滿足巿場的人力需求。

林天賦批評，「政府似乎對廣大職業司機的殷切期望置若罔聞，亦沒有採取合理的方法來解決行業人手短缺的問題，而只是想簡單地以輸入外勞了事。」被問到如政府強制實施特別計劃，總工會將如何應對，他表示會在聽取會員和行業勞工的意見，採取相應回應的行動，包括籌募資金照顧本地工友，如政府態度不瞅不睬、沒正面回應，或會舉辦請願及抗議行動。

他也指出，現時整體汽車交通運輸業營運艱難局面，主因在政府採取過急和過度的鐵路發展策略，但是沒有採取合理疏導措施，結果令其他陸路交通工具之間的競爭白熱化，營運空間大幅縮減。工會建議政府仿傚內地或海外的經驗，落實行業補貼措施協助經營困難的運輸企業，並補助中加入保障勞工條款。