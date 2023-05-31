易通行｜多名車主接「轟炸式」通知　服務商推送出錯　運署促交代

「易通行」實施已三個多星期，並在3條政府隧道運作，「蝦碌」事件未停。最新一宗是有多名開立「易通行」的車主不約而同在今日（31日）收到「轟炸式」短訊，連環顯示不同車牌號碼的行車收費紀錄，部分更顯示其儲值帳戶的餘額過低，提醒要進行增值。

運輸署向隧道費服務商了解事件指，涉及系統推送通知程式出錯，以致誤發繳費通知予部分用戶，系統沒有向車主錯誤扣取隧道費，當知悉事件後已立即修正，並對用戶致歉。署方要求服務商提交報告，避免同樣情況。



Facebook群組「馬路的事討論區」今早（31日）大概10時半網民Fung Ho開帖文，貼出他在3分鐘前接獲「易通行」連續三個短訊，每個短訊顯示3個不同的車牌，分別在昨日（30日）下午六時許行經獅子山隧道（往九龍）、青沙管制區（往沙田）及獅子山隧道（往沙田），顯示要繳交8元的行車費，每個短訊都有參考編號。該網民帖文指出「而我不知道自己有三架車、仲識分身同時間係三個地方出現、定我其實請左（咗）三個司機自己唔知」。

短訊顯示不同車牌 有人連接30多個通知

帖文一出，引來大批網民熱烈回應，Fung Ho答覆時補充其易通行是使用「車種貼」，其登入自己易通行帳號則正常，手機程式的通知紀錄亦沒有上述訊息，「應該係錯誤嘅push notifications」，並就此情況已電郵通知易通行。



不少網民留言都表示今日都有同樣情況，紛紛分享其手機截圖，不約而同都是今日收到的連環短訊通知，情況與發帖的網民顯示昨天的行車紀錄有日子上的差別，更甚者是一名叫Ka Ka Him網民，上戴其手機錄屏影片，顯示一次過收到30多個短訊，車牌都是不同，有些更顯示有關帳戶餘額過低。

▼5月29日 獅隧收費廣場「易通行」首個工作天▼



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運輸署引述服務商向車主致歉

運輸署回應查詢時表示，已立即向隧道費服務商了解事件。隧道費服務商經初步調查，回覆指事件涉及系統推送通知程式出現錯誤，以致系統錯誤地發放繳費通知予部分用戶，系統沒有向車主錯誤扣取隧道費。隧道費服務商知悉事件後，已立即修正相關問題，並對用戶造成不便，表示歉意。

發言人表示，運輸署已要求隧道費服務商就事件提交報告，並要避免同樣情況再次發生。

推送通知出錯非首次 易通行連環失誤

今次已非「易通行」首次出現連環短訊，早在5月7日實施首天，已有的士司機接獲多個通知，一時說他通過什麼隧道，緊接又說「自動繳費不成功」，幾分鐘後又收到第三個訊息，通知「已成功透過指定儲值戶口繳費」。

▼5月7日 易通行首日有的士司機連接多個短訊▼



署長親就一分鐘行車解畫

此外，《香港01》更接獲投訴指收到其交易紀錄顯示其車輛於一分鐘內來往青沙管制區兩次，經運輸署署長羅淑佩在記者會上親自解答是人手出錯。

▼5月10日 有車主接獲1分鐘往返尖山隧道的「易通行」紀錄▼

