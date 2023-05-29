易通行｜行青沙未交隧道費　服務商發千封追收信　車主需交多$175

青沙管制區本月7日率先實施「易通行」不停車繳費，運輸署今日（29日）表示，隧道費服務商已向在5月7日使用青沙管制區，仍未繳交隧道費的車主發出1,000封附加費通知書，追收隧道費並徵收175元附加費，以私家車為例，連同8元費用，即合共要交183元。如車主收到附加費通知書後的21日內仍未繳付費用，將須繳交350元額外附加費。運輸署指，逃避繳交隧道費最高可被罰款5,000元（以每程計），署方亦不會為欠交隧道費及附加費的車輛續牌。



至於昨日（28日）起實施易通行的獅子山隧道，運輸署表示運作至今大致順利，今日（29日）上午6時至下午6時，共有57,400架次車輛通過獅子山隧道，當中94%的車輛偵測到有安裝車輛貼。



▼5月7日 易通行於青沙管制區實施首日▼



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無貼車輛貼可照過隧道 限14日內補交費用

運輸署早前曾表示，在易通行實施後，如駕駛者未貼上車輛貼，雖然不能自動繳款，但同樣可直駛過收費亭，但須於駛經隧道後的14個工作天補交隧道費。

21日內再未交費 罰款倍增至$350

署方指，隧道費服務商已向在5月7日使用青沙管制區，但仍未繳交隧道費的車主發出1,000封附加費通知書，追收隧道費並徵收$175附加費。如車主在收到附加費通知書後，21日內仍未繳付費用，將須繳交$350額外附加費。

運輸署表示，逃避繳交隧道費最高可被罰款$5,000（以每程計），署方亦不會為欠交隧道費及附加費的車輛續牌。

▼4月26日 運輸署安排傳媒參觀青沙管制區「易通行」準備情況▼



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運輸署：獅隧今無明顯車龍 較實施易通行前有所紓緩

至於昨日上午5時起起實施易通行的獅子山隧道，運輸署指緊急事故交通協調中心一直密切監察獅子山隧道實施後的交通情況，整體交通大致暢順，駕駛者都能適應新的交通安排。今早8時至8時半，往九龍方向的交通，車輛由隔田邨開始慢行，但沒有明顯的車龍，較實施易通行前車龍延至水泉澳邨有所紓緩。署方預期，隨着駕駛者熟習易通行，以及將來收費亭拆除後，獅子山隧道一帶的交通將進一步改善。

易通行第一階段已在三條連接沙田和九龍的隧道實施，下一階段於三條過海隧道實施私詳情及確實日期，署方將容後公布。