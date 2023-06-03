綠置居2022｜揀樓兩個月餘1/4單位　團體：開放式單位過多致滯銷

「綠置居2022」以市價四一折推售油塘高宏苑、粉嶺清濤苑和馬鞍山錦柏苑，合共4,693個單位，3月28日開始揀樓，至今逾兩個月，仍有1,214個單位可供選擇，比例較往年多，即使是「樓王」高宏苑，仍有近兩成單位未有人問津，單身人士揀樓環節昨日（2日）開展，但對銷情仍未有太大幫助。

公屋聯會總幹事招國偉指，今期銷情氣氛相對冷淡，連高宏苑都有滯銷跡象是意料之外。他發現家庭申請者揀樓環節「揀唔足」，令單身人士提早揀樓，但單身人士反應仍不太熱烈，認為問題歸因於今期綠置居開放式單位過多，對家庭申請人吸引力有限，憂慮賣到最後500伙納米盤時，吸引力進一步大減，最終或有多達300個單位「賣唔出」。他建議當局調整單位面積比例，增加一房單位，以避免重蹈綠置居滯銷覆轍。



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單身人士昨日開始揀樓 三分一受邀申請者到場

「綠置居2022」在3月28日開始揀樓，至今經歷了45個揀樓日，「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請者配額和「其他家庭」的揀樓環節已完成，但至今仍有1,214個單位可供選擇，佔整體逾四份一，即使是「樓王」、唯一市區盤海景的高宏苑，仍有逾320個單位未有人問津。

根據房委會提供的數據，自5月10日起，到場揀樓人士便開始走下波，只有不足一成獲邀申請人到場揀樓，每日售出的單位亦不達100間，佔受邀人士不足5%，揀樓氣氛比較冷淡。

單身人士揀樓日昨日（2日）開始，揀樓氣氛相對較好，房委會邀請550人揀樓，但只有170人到場，約為三分一；售出140個單位，佔獲邀人士僅25%。當中馬鞍山錦柏苑較「搶手」，售出82伙，高宏苑和清濤苑則各售出29伙。

公屋聯會總幹事招國偉認為僅餘開放式單位，令吸引力大減。（資料圖片）

百多呎納米盤或進一步削減吸引力

公屋聯會總幹事招國偉表示，今期綠置居揀樓氣氛冷淡，即使高宏苑亦無想像中搶手，與上期同樣是九龍盤的啟鑽苑有很大反差，在大單位沽清後，僅餘開放式單位，令吸引力大減，而其他家庭揀樓環節更是「揀唔足」，剩餘約800伙，令單身人士提早揀樓，但昨日單身人士揀樓的反應仍不太熱烈，預料在200多呎的開放式單位揀完後，僅餘的百多呎納米盤將進一步削減吸引力，憂慮最終或會有多達300個單位滯銷，要留待下期再次推售。

他表示，綠置居並無白表申請人加入競爭，綠表家庭申請人一般想選擇一房單位，惟現時過千單位為開放式，與申請人意願相違背，即使日後「封底」，即綠置居不再推出納米盤，仍無助催谷銷情，認為當局應考慮調整單位大細比例的組合，增加一房或以上的單位，以免再重蹈「綠置居2019」青衣青富苑和柴灣蝶翠苑的覆轍，連續多期推售並在特快公屋計劃加推，至今仍未沽清。