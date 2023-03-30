中年漢六四晚旺角堵路　認非法集結囚7月　官寄語出獄後從新出發

物流公司東主3年前六四晚上，在旺角與其他示威者一起堵路時被捕，他早前承認非法集結罪，案件今(30日)在區域法院判刑。被告稱因本案而付出代價，他因無法離港，令其生意受影響並欠下款項，期間亦與妻離婚，現希望能盡快出獄，工作償債。法官考慮案件集結時間短，範圍亦有限，亦未有對公眾造成嚴重影響，判東主入獄7個月，並寄語他出獄後重新出發。



被告曾子良(58歲，物流公司東)，承認1項非法集結罪，指他於2020年6月4日，在旺角亞皆老街非法集結。他原亦被控一項抗拒警務人員罪，獲准存法庭案不作起訴。同案另一名被告58歲被告劉雨釗，早前亦被判監7個月。

2020年6月4日有人在旺角悼念六四事件。(詳看下圖)

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案發當晚有500多人悼念六四

案情指，2020年6月4日傍晚6時許，500多人朗豪坊和亞皆老街聚集及悼念六四，有人手持白色蠟燭或手機開啟電筒，期間有人叫「光復香港」等口號。警方早已在旺角一帶埋伏，至晚上9時許，趁多人衝出亞皆老街近砵蘭街馬路搬圍欄及卡板，警員即上前行動，並拘捕包曾等人。

官稱任何非法集結都存在風險

林官判刑時透露，曾求情時稱他受本案影響而不准離港，從而影響其經營約10年的公司的業務，他並須向政府貸款，現仍欠政府300多萬，故希望能盡快出獄工作和還款。

林官指接納曾受社會氣氛影響犯案，雖然當晚的集結對公眾造成嚴重影響不算大，但強調任何非法集結都有潛在風險，當日因警方迅速採取行動，令集結在短時間內結束，才未引致嚴重後果。但寄語曾，若獄中表現良好，應能提早出獄，到時要從新出發。

案件編號：DCCC 781/2020