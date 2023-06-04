荷里活廣場兇殺案｜林一星指需檢視精神健康服務　不加資源難解決

鑽石山荷里活廣場上周五（2日）發生謀殺案，警方指疑兇有精神病紀錄，事件觸發社會對精神健康服務的關注。港大社會工作及社會行政學系教授林一星今日（4日）指出，有需要檢視現有精神健康服務的不足，又指如不增加資源，便難以解決問題。



他也指出，現時精神健康服務沒有分流制度，患者或需要等待長時間才能接受治療，建議政府考慮在地區康健中心加入精神健康服務、或讓家庭醫生協助分流，為輕度精神病患者提供服務。



本港對精神科病人的社會資源一直不足。（資料圖片 / 余俊亮攝）

港大社會工作及社會行政學系教授林一星出席商台節目後指出，本港現時有精神健康服務，但日前仍發生慘剷，認為有需要檢視服務不足。他也提到，本港現時約有1,000多名精神科醫生和臨床心理學家，他們要社全港市民服務，工作量極大，坦言如不投放更多資源在精神健康服務上，將難以解決問題。

他也表明，難在短期間內訓練大量精神科醫生和臨床心理學家，建議可參考外國的做法，為現時的註冊社工及輔導員提供培訓，讓他們能為患者提供支援。

林一星建議，參考外國的做法，為現時的註冊社工及輔導員提供培訓，讓他們能為患者提供支援。（資料圖片）

林一星也指出，本港現時的精神健康服務沒有分流制度，患者或需要等待長時間才能接受治療，促當局研究如何縮短患者覆診時間的間距至每月一次、甚至兩星期一次。

他建議，政府考慮在地區康健中心加入精神健康服務、或讓家庭醫生協助分流，由他們為輕度精神病患者提供服務，而專科醫生則集中於處理情況較嚴重的個案。