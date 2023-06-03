荷里活廣場兇殺案｜紅十字會收71人次求助　有人看施襲影片後暈倒

荷里活廣場兇案震驚全港，香港紅十字會表示，其心理支援服務在此兩天總共服務了71人次，當中超過一成求助者有精神健康或情緒困擾的背景，其主要擔心此事令社會對他們產生負面印象及擔憂，也擔心自己的精神情緒狀況會受事件所影響。



另外，醫管局精神科統籌委員會代表蕭慧敏亦呼籲，大部份病情穩定的精神病患者於痊癒後都可以重新融入社會，有暴力傾向的人為少數，嚴重攻擊陌生人的情況亦非常罕見，希望市民不要對精神病患者標籤化。



香港紅十字會心理支援熱線。（資料圖片）

一成求助者有精神健康問題 憂事件令其被標籤

香港紅十字會表示，其心理支援服務在此兩天總共服務了71人次，當中超過一成求助者有精神健康或情緒困擾的背景。其主要擔心此事會令身邊人和社區對他們產生負面印象，故不太敢向其他人求助或分享自己的困擾，另也擔心自己的精神情緒狀況會受事件所影響。

此外，有市民看過事件的影片後，出現強烈的身體和情緒反應，除了影響睡眠和胃口外，更有個別求助者在觀看影片後暈倒；亦有市民因為事件而令他們憶起過往的創傷和經歷，以致情緒出現困擾。部份家長和照顧者亦表示，難以跟小孩解釋事件，不知道應如何安撫孩子的情緒。

▼案發後現場情況▼



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心理學家：大部份暴力事件非由精神病患者造成

香港紅十字會臨床心理學家暨心理支援服務主管張依勵指出，有精神情緒困擾的人士，在此時應關注自己身心的狀況，保持規律的作息以及多做舒緩壓力的活動。如果發現情緒波動和困擾，應主動向身邊人求助，例如要求提早覆診。她重申，從國際的研究顯示，社會上大部份的暴力事件都並非由精神病患者所造成，「污名化和負面標籤效應會使有需要尋求協助的人士卻步，影響治療。」

對於有市民出現比較強烈的反應，張依勵指出，在接觸危急事件後，是有機會出現身心的壓力反應，但大多數壓力反應都會隨着時間減退。受困擾的人士可找尋紓緩壓力的方法，避免重複接觸刺激的信息，或跟信任的人分享感受，但如果反應持續強烈，影響日常生活，則建議尋求專業人士協助。她強調，每個人對危機事故的反應都不一樣，並不是每個人都會因事件而出現創傷後壓力症（PTSD）。

至於家長及孩子方面，張依勵表示，除了要避免讓孩子接觸過度血腥的畫面外，也應讓小孩保持日常生活的作息規律，可用不同的方法，例如畫畫、說故事，或先分享家長的感受，來跟孩子討論有關的事件。

醫管局。（資料圖片／羅君豪攝）

醫管局：避免標籤化精神病患者

醫管局對這宗涉及精神科病人的不幸事件深表關注，對事件中死者的家人及受影響的市民致以深切慰問，另會全力支援有需要的市民，希望大家可以撫平傷痛，盡快走出不幸事件的陰霾。

醫管局呼籲市民應時刻關注自己及身邊家人朋友的精神狀況，如果有需要，應盡早向醫護人員或專業人士求助，以便作出專業評估，有需要時可盡快展開精神科治療，可有效改善精神健康狀況及避免情況惡化。

醫管局精神科統籌委員會代表蕭慧敏亦呼籲，市民與醫護人員攜手合作，加強對精神病患者的支援和了解，避免標籤化精神病患者，以促進他們康復和重返社會。她表示，大部分病情穩定的精神病患者於痊癒後都可以重新融入社會，有暴力傾向的人為少數，嚴重攻擊陌生人的情況亦非常罕見，希望市民不要對精神病患者標籤化。