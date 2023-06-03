荷里活廣場兇案｜精神健康中心資源不足　 個案經理一對70病人

鑽石山荷里活廣場周五（2日）發生恐怖謀殺案，兩名女子遇襲身亡。特首李家超今午（3日）宣布，政府將加強四方面工作，包括強化社區支援服務，通過24間精神健康社區綜合服務中心加強服務。



精神健康諮詢委員會成員、社區組織協會社區組織幹事阮淑茵表示，社署給予的相關撥款及資源，未有隨著社區重建更新所增加人口而增加，令中心資源出現不足。負責營運觀塘區社區中心的香港心理健康衞生會總幹事程志剛亦指，中心現時1名個案經理仍要負責60至70個案，盼日後社署可以增撥資源及改善醫社合作系統。



▼案發後現場情況▼



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本港對精神科病人的社會資源一直不足。（資料圖片 / 余俊亮攝）

現時全港設有24間精神健康社區綜合服務中心，據財委會文件顯示，自2010年10月服務開展至2022年12月期間，綜合社區中心為約108,000名精神復元人士、 懷疑有精神健康需要人士和他們的家人／照顧者提供服務。

精神健康諮詢委員會成員、社區組織協會社區組織幹事阮淑茵表示，現時精神健康社區綜合服務中心資源不足，社署給予的相關撥款及資源，未有隨着社區重建更新增加人口而增加，令中心資源出現不足。她又指，早前精神健康社區綜合服務中心原計劃每五年會做檢討，但相關檢討報告一直未有向外公布。

她建議社署應按醫管局數字及社區人口比例，相對增加資源及撥款。她認為現時醫社合作不足，不少在精神健康社區綜合服務中心發現到有醫療需要的患者難以轉介往醫管局，而中心的中央協調小組開會次數亦沒有規定，變相難以有充分協調，認為社署及醫管局等機構應設立機制。

香港心理衞生助理總幹事程志剛指出，中心現時1名個案經理仍要負責60至70個案，情況未有改善。（資料圖片/黃寶瑩攝）

負責營運觀塘區精神健康綜合社區中心的香港心理健康衞生會總幹事程志剛亦指，雖然社署過去有增撥資源，惟由於個案亦有所增多，中心現時1名個案經理仍要負責60至70個案，情況未有改善，盼日後社署可以增撥資源以協助提供更多輔導服務予輕症患者。

他指中心可以與醫管局有更多的醫社合作，如由中心為等候覆診病人做心理輔導，以防止患者情況惡化。他建議近年開設的地區康健中心可以與精神健康綜合社區中心「互補」，如發現有精神問題的患者可轉介至中心跟進。