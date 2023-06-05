荷里活廣場兇殺案︱平機會促勿火上加油　煽動歧視精神病患或違法

鑽石山荷里活廣場上周五（2日）發生兇殺案，39歲男疑犯暫被控兩項謀殺罪，今早（5日）在觀塘裁判法院提堂。政府提出加強四方面工作，包括醫務衞生局與醫管局會檢視精神科治療、康復服務及流程，以進一步優化及盡快召開精神健康諮詢委員會，探討應對本港精神健康事宜及提供意見等。精神健康諮詢委員會委員陳友凱今日表示，部分輕度精神病患者未必需要由專科醫生跟進，但除醫生外其他專業人士如護士、社工等都非常不足，亦需要額外培訓，認為醫管局調配資源方面仍有改善空間。

平機會行政總監（營運） 朱崇文表示，案發後最不想見到的是市民將精神病與暴力掛勾，認為負面標籤會加劇問題，「係想火上加油，定想舒緩減低，免除風險？」他強調，煽動別人歧視精神病患者，有可能違法。



▼6月4日 市民到荷里活廣場獻花悼念▼



+ 9

平機會行政總監（營運） 朱崇文今日（5日）在港台節目中表示，案發後最不想見到的是市民將精神病與暴力掛勾，認為負面標籤會加劇問題，「係想火上加油，定想舒緩減低，免除風險？」他指不標籤，讓患者享有同等機會反而會有幫助。



他又提到，平機會2月底有調查，當中近半人擔心患者害怕會傷害別人，認為要保持距離，甚至不敢與他們獨處。朱崇文又提到，事件後見到網上多了標籤性的現象，指突發事件有感受是可以理解，但不希望見到不理性的話法煽動別人歧視精神病患者，強調是違法行為。

政府要求加強四項精神病患者支援

政府因應案件提出加強四方面工作，包括要求警方加強市區巡邏；醫務衞生局與醫管局會檢視精神科治療、康復服務及流程，以進一步優化；醫務衞生局盡快召開精神健康諮詢委員會，探討應對本港精神健康事宜及提供意見；社署亦會強化社區支援服務，通過24間精神健康社區綜合服務中心加強服務。

精神健康諮詢委員會委員、港大醫學院精神醫學系講座教授陳友凱表示，早於2007年已提出精神科醫護人員人手嚴重不足的問題，但至今唯有局部改善，但仍是非常不足，再加上資源錯配，他解釋部分輕度精神病患者未必需要由專科醫生跟進，但除醫生外其他專業人士如護士、社工等都非常不足，亦需要額外培訓，認為醫管局調配資源方面仍有改善空間。

他又表示，明白市民在事件後會有擔心及憂慮，強調精神病患者絕大部分時間都是安全，認為社會要做到一個文化，讓患者有問題時可以舒適地求助。

▼6月2日 荷里活廣場兇殺案，警員到場制服及拘捕疑犯▼



盡快討論加快推展公私營合作

精神健康諮詢委員會委員、社區組織協會幹事阮淑茵指出，事件令大眾以至正求助於精神科的患者都感到不安同及痛心，同時他們亦擔心會被標籤同歧視。對於政府提出的工作方向大致上都是認同，強調支援角度十分重要，不應因為擔心而拒絕提供治療，另外情緒輔導、住屋、社區照顧、生活指導等都需要協助，不同服務之間要有適當協調。

阮淑茵又認為，應盡快討論如何加快推展相關公私營合作計劃，更好支援患者，亦建議應檢討精神健康綜合社區中心的定位，例如將合適個案分流至家庭服務中心及醫院社工跟進，讓綜合社區中心集中做好社區支援工作。

▼6月2日 荷里活廣場兇殺案後現場情況▼

