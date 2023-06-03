荷里活廣場兇案｜疑兇5月29日接受外展探訪　4日後犯下血案

撰文：凌逸德
出版：更新：

鑽石山荷里活廣場昨日（6月2日）發生謀殺案，兩名女子遭39歲患精神病的光頭疑兇以利刀刺至傷重不治。醫管局今日回覆查詢時證實，有關病人於葵涌醫院精神科門診跟進，最後一次覆診日期為本年3月7日，原定下次覆診日期為本年6月6日。另外，有關病人亦於本年5月29日接受個案經理提供的社區外展探訪服務。

疑兇昨日被警員制服。

據悉，39歲疑兇為家中孻仔，上有一兄一姊，他與父母同住慈雲山慈樂邨，一家三口以綜援維生，與鄰居之間亦沒有爭執不和。據知，自2013年起他失業後，從未見過朋友，終日在家打機。

消息指，疑兇於2020年5月與家人爭執及襲擊家人後，始被揭患上妄想型精神分裂症，並需還柙於小欖，其後被判入院令在葵涌醫院留醫。直至同年12月出院，但他每3個月要到醫院精神科覆診，上次覆診日期估計為3月上旬，原定下次覆診日期為3日後，即下周二（6日）。

另外，2022年8月左右，疑兇曾向葵涌醫院提出「健康覆核申請」，申請無須再到診所覆診。醫院社工因此接見家人了解情況，但最終拒絕其申請。今年新年後，疑兇父母發現他情緒變得暴躁、容易激動和孤僻。

疑兇案發後滿身鮮血，呆站現場望着他人為傷者急救。（網上圖片）

市民協助救援傷者

+2

警員到場制服及拘捕疑犯

案發後現場情況

+4

鑽石山荷里活廣場發生謀殺案，兩名女事主身份及傷勢？

兩名女事主分別22歲及26歲，分別胸口及頸部中刀傷，由救護車送往聯合醫院後，先後證實不治。

涉案兇器是什麼？在哪裡取得？

初步消息指，兇器疑為一把12吋長的魚生刀。現場所見，一把刀遺在現場，刀尖染血，刀身變形彎曲有CCTV片段可見，疑兇進入一間生活用品店懷疑購買涉案利刀。

荷里活廣場兇案｜擸凳廚師講救人經過　自稱「傻瓜」回家被妹鬧爆荷里活廣場兇案｜目擊者網民不安憂人身安全　專家教紓緩情緒方法荷里活廣場兇案｜社署流動站提供輔導　醫管局支援專線24小時運作荷里活廣場兇案｜滿身刀傷應做心外壓急救? 醫生解釋：主要救個腦荷里活廣場兇案｜職員睹行兇一刻嚇到匿埋　「腦海成日睇到條片」荷里活廣場兇案｜商場如常營業　多名市民到場獻花悼念兩死者荷里活廣場兇案｜不知持刀疑兇在眼前　助急救市民：做應該做的事荷里活廣場兇案｜廚師持凳制兇徒、市民奮身搶救　網民：人性光輝
謀殺