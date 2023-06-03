荷里活廣場兇案｜疑兇5月29日接受外展探訪 4日後犯下血案
撰文：凌逸德
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鑽石山荷里活廣場昨日（6月2日）發生謀殺案，兩名女子遭39歲患精神病的光頭疑兇以利刀刺至傷重不治。醫管局今日回覆查詢時證實，有關病人於葵涌醫院精神科門診跟進，最後一次覆診日期為本年3月7日，原定下次覆診日期為本年6月6日。另外，有關病人亦於本年5月29日接受個案經理提供的社區外展探訪服務。
據悉，39歲疑兇為家中孻仔，上有一兄一姊，他與父母同住慈雲山慈樂邨，一家三口以綜援維生，與鄰居之間亦沒有爭執不和。據知，自2013年起他失業後，從未見過朋友，終日在家打機。
消息指，疑兇於2020年5月與家人爭執及襲擊家人後，始被揭患上妄想型精神分裂症，並需還柙於小欖，其後被判入院令在葵涌醫院留醫。直至同年12月出院，但他每3個月要到醫院精神科覆診，上次覆診日期估計為3月上旬，原定下次覆診日期為3日後，即下周二（6日）。
另外，2022年8月左右，疑兇曾向葵涌醫院提出「健康覆核申請」，申請無須再到診所覆診。醫院社工因此接見家人了解情況，但最終拒絕其申請。今年新年後，疑兇父母發現他情緒變得暴躁、容易激動和孤僻。
市民協助救援傷者
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警員到場制服及拘捕疑犯
案發後現場情況
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鑽石山荷里活廣場發生謀殺案，兩名女事主身份及傷勢？
兩名女事主分別22歲及26歲，分別胸口及頸部中刀傷，由救護車送往聯合醫院後，先後證實不治。
涉案兇器是什麼？在哪裡取得？
初步消息指，兇器疑為一把12吋長的魚生刀。現場所見，一把刀遺在現場，刀尖染血，刀身變形彎曲。有CCTV片段可見，疑兇進入一間生活用品店懷疑購買涉案利刀。