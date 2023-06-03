荷里活廣場兇案｜短髮死者租大埔龍尾村村屋1年　近月展同居生活

鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生恐怖謀殺案，一名有精神病紀錄的39歲男子，在商場家品店購買兇刀後，向兩名女子方曉彤（26歲）及劉繼禧（22歲）施襲，兩人身中多刀身亡。

據了解，蓄短髮的方女，與另一名同樣男裝打扮的女性友人，約1年前合租上址單位。後來方在酒吧認識了任職兼職侍應的劉女，約1個月前開始拍拖，劉女很快便遷入同住。同屋主的伴侶同樣居於上址。



26歲死者方曉彤（圖左）及22歲死者劉繼禧（圖右）。

據悉，26歲死者方曉彤與同作男性打扮的女友人，約一年前合租大埔龍尾村一村屋單位。後來方與22歲死者劉繼禧成為戀人後，劉便搬入同居。街坊表示，兩名租客（即方及同屋主）不時會邀請朋友作客，惟未曾見過方與女友出入，最近兩日亦未見他們返家。

另外，劉與母親、繼父及繼妹原在將軍澳景林邨一單位生活約10年，有鄰居指劉「住咗好耐，成日都見到佢」、「由細睇到佢大」，惟她近年已搬出，家人則仍然居於上址，沒料到她會遭逢橫禍。據了解，劉搬走後，曾帶方到將軍澳住所探望家人，兩人也會過夜。該單位今日門外點起白蠟燭。

劉姓死者位於將軍澳的住所門外點有蠟燭。（王譯揚攝）

消息指，方、劉兩人的家庭背景甚為相似，均曾經歷父母離異，兩人年輕時已投身社會工作，方女於尖沙咀一間餐廳任職侍應，而劉女則從事過不同行業，例如樓面、廚房、髮型屋等，並於今年初到尖沙咀一間酒吧做兼職待應。兩人在酒吧相識數個月後，近月成為戀人，關係甜蜜，更已見過彼此一些家人，方的繼妹曾見過劉女，劉則帶過方到家中作客留宿，曾見過繼父及母親。

方劉兩人生前住在大埔龍尾村。（黃江奇攝）

大埔龍尾村於今年2月揭發另一宗備受社會關注的名媛碎屍案，28歲死者蔡天鳳於村屋單位內，懷疑被前夫及前家翁等人殺害及肢解烹屍，警員於單位內發現頭顱等殘肢，惟雙手及身體主要軀幹至今仍未能尋回。

蔡天鳳案現場圖片



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