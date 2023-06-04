荷里活廣場兇殺案｜「板凳廚師」輝哥忠告市民：不要置身險地

鑽石山荷里活廣場發生恐怖謀殺案，廚師輝哥憑著「傻勁」手提兩張板凳，阻止兇徒施襲，被不少網民大讚真英雄，但他認為「英勇」二字對他而言是「貶意」。今日（4日）近中午時分輝哥再途經現場，回憶當天情形仍心有餘悸：「他（疑兇）稍為移近些，我都命懸一線。」並忠告市民不要將自己置身險地。



事發當日挺身而出，手拿板凳制止兇徒的廚師耀哥，在接近中午時分經過現場，立即被傳媒包圍，他描述當時情形：「我背後、前後所有人都無晒」，他覺得周圍市民的反應是應該和合理的，因為「個個都驚」。

輝哥指當日只希望用板凳阻止兇徒，沒想過那麼多，不過如今回憶時仍心有餘悸：「刀（有）12吋長，我都好驚，他（兇徒）稍為移近些，我都命懸一線。」案發後，輝哥如常工作，指開工後「最緊要集中工作」。

被讚英勇反而認為有「貶意」

他希望，做了這件「傻事」之後，可以作為一種正能量傳遞出去。不過他忠告市民，在危險的情況下不要將自己置身險地。

被問及有同事讚他英勇？輝哥反指，「我聽到（英勇）這個字，覺得有點貶意的意思，其實我是真的救不到人。」他指如果救到人，將來有人在街上喊他一聲，或問候他「你幾好啊？」便已經覺得好開心。