荷里活廣場兇殺案｜精神科醫生引述報告　絕大部份患者無暴力傾向

鑽石山荷里活廣場上周五（2日）發生斬人事件，39歲無業男涉嫌在商場內購入行兇的刀，兩名遇襲女子最終重傷不治。精神科專科醫生黎智麟今日（5日）表示，絕大部分精神病患者無暴力傾向，亦引述研究報告指有暴力傾向的患者，只佔整體的4%至5%，而綜觀絕大部分暴力的案件中亦不涉及精神病。



黎智麟推測，出現被害妄想的人，會因行為等不同特徵而認為正在加害他，指如市民在街上見到患者疑似有復發的徵狀應保持一定距離，因未必能預測到患者的下一步，但如患者進一步有傷害他人的意圖，亦需要有人制止他的行為。



▼6月2日 荷里活廣場兇殺案，市民協助救援傷者▼



+ 2

精神科專科醫生黎智麟在電台節目中表示，只要接受適當治療，很多思覺失調病人都可以受控，而復發前的病徵都會因人而異，例如會緊張、焦慮、擔心等，可以讓人留意到有復發的跡象。他又指出絕大部分精神病患者無暴力傾向，亦引述研究報告指有暴力傾向的患者只佔整體的4%至5%，而綜觀絕大部分暴力的案件中亦不涉及精神病。

黎智麟指，當出現被害妄想，患者會因旁人的衣着、行為等不同特徵而隨機地認為正在加害他，所以認為並不是一個有預謀的行為。而一般而言患者因有被害妄想症，所以有想報復的心態，有機會於事件發生前的數日以至數星期已有要「消滅加害者的想法」。

黎智麟續指醫院已很努力跟進今次事件中病人的情況，而事件發生前數日亦有探訪，但無疑資源是不足，如有更多時間留意病人家人等同邊事物，可更易發現復發的端倪。而家人亦應協助患者，有需要可向社康護士求助，而當見到患者有復發的病徵時，亦應盡快送院。

另外，意外當日的一名廚師出手制止患者，黎智麟認為有機會因此舉動令患者未有再進一步做錯事，故非常欣賞他的勇敢，認為如市民在街上見到患者疑似有復發的徵狀應保持一定距離，因未必能預測到患者的下一步，但如患者進一步有傷害他人的意圖，亦需要有人制止他的行為。

▼6月4日 市民到荷里活廣場獻花悼念▼



+ 9

▼6月2日 荷里活廣場兇殺案，警員到場制服及拘捕疑犯▼

