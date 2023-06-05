消費券2023 優惠 6大平台著數整理｜第二期$2,000港元消費券於即日2023年6月5日至27日可申請「轉會」或首次登記，並會在7月16日日派發。6個支付工具平台：八達通、支付寶香港（Alipay HK）、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」和WeChat Pay HK均提供大量優惠、派現金搶客，下文將整合各平台優惠。



三平台派現金｜邊間最著數？

消費券2023第二期轉會登記已經可以進行，步驟簡單，詳情可參考本連結。而6大平台中，以WeChat Pay、八達通、BOC Pay為真正派發消費現金額。（不限使用商戶、不設最低消費額），以下為簡單比較及整理各自領取／使用方法。

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八達通：$100轉會獎賞

不論是八達通消費券新客戶或轉會用戶，於推廣期利用消費券網站首次登記以八達通領取第二期消費券，並安裝八達通手機app，於程式內進行登記，即獲$50八達通增值額；若客戶使用手機八達通登記，則可獲$100八達通增值額。但留意八達通App領取＄50增值額／手機八達通登記消費費領取$100增值額，兩項優惠不可同時使用。

學生手機八達通：以「學生手機八達通」首次登記領取消費券的學生，可於6月5日賺取$100八達通增值額以及迎新轉會獎賞。



四星期現金賞：於2023年第二期消費券派發期間，連續四星期推出「連環快閃現金賞」，透過八達通 App 以先到先得形式送出共100萬張現金券（星期一至五／上午10時派發），可使用商戶包括大家樂、OK 便利店、麥當勞等，且不設最低消費要求，即搶即用。（領取方法點此）

消費券2023第二期｜轉會登記實試 比上年多1步、45分鐘內可完成

WeChat Pay：轉會送5張$10電子現金券

WeChat Pay HK宣布，6月1日起將推出三頂針對消費券用戶的獎賞，現有、新登記、轉會都有份，合共獎賞總值可高達$238。

1）由6月1日起至7月15日，2023年消費券計劃第二期新登記用戶選用WeChat Pay HK，可獲贈總值$50的電子現金券，分5張各$10面額，每次於接受WeChat Pay HK的商戶單次消費滿$20，即可用1張，本地超過160家商戶通用。



2）無論是「轉會」用戶或現有用戶，用戶進入WeChat Pay HK消費券主頁即可獲得HK$30加碼消費券及1次扭蛋抽獎，並可在成功登記政府消費券(II)後，繼續參與4次扭蛋抽獎，只需點接「立即抽獎」按鈕即可抽獎，最高可抽中$98電子現金券1張、$5至$8.8電子現金券，又或是指定商戶$5或$10電子現金券，累計有機會抽到高達$100加碼消費券。

3）所有用WeChat Pay HK領取消費券的用戶均享雙倍印花賞，推廣期是7月16日起，每月可以使用雙倍電子印花額度，額外兌換價值 $10之電子現金券，期內可獲得合共$50電子現金券。



BOC Pay：新舊用戶均享$100現金賞

新舊用戶選用中銀香港旗下之BoC Pay平台領取第二期消費券，均可享有$100「現金賞」、總值高達$5,000「加碼理財賞」；另有「勁賞全城Pay」：消費滿$50即減5元以及「閃購周」1蚊搶購超值產品兩個活動。

「勁賞全城Pay」：7月31日或之前以BoC Pay消費券於40多間商戶消費滿$50立減$5，店鋪包括百佳、屈臣氏、759阿信屋、日本城、星巴克、太興、MCL戲院等等。



「閃購周」：BoC Pay用戶有機會以1蚊搶購一箱40件印尼撈麵、保礦力水特6樽裝、LANCOME柔顏爽膚水等限量減價品，每日均有限定名額，先搶先得。

Alipay HK 支付寶：轉會獎賞高達238港元

Alipay HK 推出「積分獎賞計劃加碼消費券」，所有消費券用戶可一次消費賺取三重積分。舊有用戶參與活動可獲8,000分，新登記用戶可額外再獲3,000分，獎賞價值高達$110港元。消費券用戶可每日參加1次消費券抽獎，有機會贏取高達1億積分，兌換價值港幣100萬元獎賞，3重獎賞合共最高可得到高達$238優惠。

PayMe from HSBC：獲取$150獎賞

1)即日起至6月27日，新登記及轉會至PayMe領取2023年消費券計劃第二期消費券的用戶，可獲取$150獎賞，在近55,000間PayMe for Business商戶消費滿$300，便可使用。

2)所有PayMe消費券用戶即獲共$1,150折扣優惠券，在消費券發放後，可到任何接受PayMe付款的商店使用。



3)聯同超過30個品牌及商戶，包括Megabox、日本城、Trip.com、實惠、sasa.com、Pizza Hut、PHD等，加碼推出快閃優惠券及折扣，所有個人用戶可享$5,000 商戶優惠。

4)Payme本身有「儲火功能」，只需在6月1日至28日、7月1日至27日、8月1日至29日三段期間維持開設「自動增值」功能，每次於PayMe for Business商戶消費滿80元可「儲火」1點，儲4至5個火可獲6元優惠券、6個火或以上可獲$10優惠券。每儲滿6個火增加1次抽獎機會，於2024年1月30日抽出1,000名用戶，瓜分200萬港元獎池。



Tap & Go Club積分及買配件九折優惠

Tap and Go拍住賞商戶於 1010 / CSL專門店購買特定手機配件，可獲九折優惠。於The Club網頁消費每港幣＄1,000元可獲1 Club積分（轉賬除外）。由於Tap & Go 實為MasterCard及銀聯預付卡，用戶可享用MasterCard及銀聯卡提供之購物、餐飲優惠。

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