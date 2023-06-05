深水埗倫常命案｜少數族裔用精神服務5年無增　學者促設專門中心

目前全港共有24間精神健康綜合社區中心（ICCMW），根據5年前收集的數據，100名服務使用之中，不足1人為少數族裔人士。有學者表示，目前的精神健康綜合社區中心少數族裔的使用率嚴重偏低，至今並無增加，不論是提供服務的前線社工，仰或少數族裔人士，精神健康服務均會遇到障礙，建議可選定指定精神健康綜合社區中心，增設專門服務為少數族裔人士提供協助。



有前線社工表示，加強社工服務少數族裔的有其必要；另外認為父母應該感到有壓力時：應該要有意識自己處理，並想方法令壓力得到適當紓緩及處理，以免壓力爆煲影響家庭。



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學者：求助者只有1%屬少數族裔

城市大學人文社會科學院及香港大學社會工作及社會行政學系，曾經透過香港社會服務聯會向民間收集資料，2017至2018年少數民族的總體利用率分別為0.68%。城市大學社會及行為科學系助理教授關志健說，官方一直沒有相關統計，目前正收集最新數據，但以其向服務經營者了解，求助的少數族裔人數並無增加，粗略估計大概維持1%以下，「相比起人口組成，計埋外傭，超過8%係非華裔，但係呢啲服務入面，咁少小數族裔嘅朋友，咁佢哋去咗邊呢？」

他認為對於少數族裔人士而言，求助精神健康服務亦會遇到語言障礙及文化障礙，例如求助被家人反對，「畀屋企知道咗佢哋去搵啲華人社會嘅社工去傾，可能涉及家事，可能好嚴重嘅事……到『家醜呀嘛』」，加上少數族裔在香港的圈子較小，共同朋友多，求助後令消息傳開，或令他們卻步。

香港城市大學社會及行為科學系助理教授關志健指，大部份少數族裔人士並無輔導或「見社工」的概念。（資料圖片／羅君豪攝）

兩大問題：少數族裔無見社工概念 社工無準備服務他們

關志健表示，大部份少數族裔人士並無輔導或「見社工」的概念，假如服務提供者有文化敏感度（cultural sensitivity），懂得與少數族裔人士溝通，向求助者確保求助內容會保密，會令他們安心。他又指，過去曾有實驗發現，少數族裔青年很樂意與社工及輔導員聊天，前提是可以跨越語言障礙，多使用英語及圖畫令他們了解服務，「如果我哋能夠行多一步做得好啲呢，佢哋就會多咗人肯去接受服務，同埋會得到服務的好處。」

他又提及，過去研究顯示，前線社工並無心理準備服務少數族裔，甚或社會服務機構的管理層，亦不喜歡服務少數族裔，令少數族裔的精神健康不被重視。關志健說：「可以理解嘅，因為冇誘因去做……香港人太多各類嘅問題，未必排到呢樣嘢。」關志健認為，可以參考醫院管理局的聯網，各大區選取一間精神健康綜合社區中心增設主題服務為少數族裔人士提供協助，聘請有相關訓練及經驗的社工輔導。

中大社工系講師：要讓少數族裔知道有精神健康服務

中文大學社會工作學系講師、曾任前線社工服務超過10年的丁惟彬表示，同意前線社工處理少數族裔個案較為吃力，「但唔代表個個都唔ready（準備）去做，同埋實際上一定要做」，認為加強意識及文化敏感度是有其必要，例如認識少數族裔的習俗及想法，包括家庭觀念等。他認為，更重要的是少數族裔群體是否知道有精神健康服務，建議政府可以多作宣傳。

丁惟彬指出，父母不和或有心病，較常出現其中一方「拉個仔埋一邊」，孤立另一方，導致其中一方情緒不好，甚至責罵子女，令家庭關係愈來愈差。他認為父母應該要有相關意識，得知自己有壓力之後，想方法相關壓力得到適當紓緩及處理，不應該將工作及現實生活所有不快帶回家庭，「通常一路死頂嘅話，明知自己好大壓力，但又唔搵任何方法去紓緩，例如搵朋友傾偈、搵專業人士求助，咁好正常壓力爆煲、失控，做一啲傷害小朋友或者仔女嘅行為。」