深水埗倫常命案｜融樂會：少數族裔社工不足20名　難發掘高危個案

深水埗桂林街昨日（5日）發生倫常命案，3名年幼小姊妹疑遭29歲印度籍母親「焗死」，疑兇的精神狀況和家庭破碎背景，惹起社會關注對少數族裔支援不足的問題。

融樂會總幹事謝永齡今日（6日）在電台節目表示，涉案母親無精神病紀錄，並不代表是無精神健康問題，強調她只要出現嚴重行為偏差，已算是失常，加上女疑兇在無業的情況下，仍要獨力照顧三個年幼女兒，少數族裔亦欠缺支援，直言即使涉案母親本身有接受社會服務，服務質量亦未必足夠。他續指，現時只有不足20個少數族裔社工，難以支援本港多達4%少數族裔人口，強調少數族裔服務，應由同一語言、文化背景的社工跟進才能收效，他促請當局增加少數族裔入行的途徑，並加強現有社福服務的宣傳、鼓勵有需要市民求助。



▼6月5日 深水埗發生倫常命案▼



融樂會總幹事謝永齡早上在港台節目《千禧年代》表示，雖然涉案的29歲母親無家暴和精神病紀錄，但強調對方無接受精神健康服務，並不等同無精神健康問題，只可能是未被發現、未被診斷、無接受相關服務，若出現嚴重行為偏差，已算是失常。

他認為，涉事家庭面對的困難十分大，卻難以接觸到有質素的服務，政府單純以「隱閉」家庭形容相關個案是有欠積極的做法，「一個女士要照顧佢三個女，而佢啲女係咁細，呢個女士係冇嘢做，係接受緊綜援，喺劏房度住，每一個因素都唔係正面，仲要加埋係少數族裔，援助較少，即使有人畀服務佢，嗰種服務質量夠唔夠呢？係咪可以幫佢解決到一啲問題呢？即使係經濟、心理、個人感情，各方面都要照顧得到，唔係話我畀咗錢，點解你搞唔掂？」

疫情下情緒壓力大 語言、文化差異礙求助

他續指，少數族裔在近年疫情受到的影響較一般港人多，當中失業情況達五成，而少數族裔平均一個家庭有五個人，較本港一般家庭的2.7人多，他們普遍是由丈夫獨力支撐家庭經濟，致財政壓力大，加上疫情期間被困多時，亦有可能導致情緒問題，惟礙於語言和文化差異問題，少數族裔尤其是女性的主動求助意識較低，「例如佢語言唔係幾好，要帶個親戚或者朋友同佢翻譯，其他人一出現，佢哋嘅問題唔知點解就冇咗，好明顯其他人士面前，一啲親戚、朋友面前，佢哋唔係幾願意透露屋企或者自己嘅情況，呢個文化差異都幾特別。」

融樂會總幹事謝永齡。（資料圖片）

倡少數族裔任社工助族群 惟中文書寫能力低難入行

他又指，本港少數族裔社工極少，只有不足20人，「要服務數以千計嘅人、4%人口，點服務呢？呢個係一個難題」，他認為不少少數族裔想加入社工行列，即使能說流利廣東話，但礙於未能書寫中文，便無法參與社會工作訓練，「佢入行都入唔到，佢點參與呢？」

對於政府在香港、九龍和新界區，合共設立三支少數族裔外展隊，亦會推展3年少數族裔社區大使試驗計劃，謝永齡則認為，有關社工未必有相關專業，單純探訪相關家庭，並不足以了解到其個人需要，「較為理想做法就係，有少數族裔用返佢哋嘅語言，作為一個社工，好專業咁用外展嘅手法去探佢哋，畀多啲時間同佢哋溝通、疏導佢哋、了解佢哋、輔導佢哋，否則真係睇唔到……因為佢哋情緒咁困擾，佢好少主動會求助。」

他建議當局現階段應加強宣傳，並鼓勵有需要市民求助，宣揚「強者求助」的訊息，以移除求助等於弱者的標籤效應。

社福界立法會議員狄志遠。（資料圖片／梁鵬威攝）

議員：移民潮等致業界流失率高 社工1對70病人

社福界立法會議員狄志遠表示，疫情過後，許多研究和調查都反映本港家庭的精神和情緒困擾較大，惟政府的反應較遲慢，未有因受影響家庭增加而檢討現有服務，而少數族裔一直都是弱勢社群，與社會接觸較單薄、社會網絡支援亦較弱，一般較「內向」，認為當局應加強相關支援。

他續指，現時社工需接觸的個案大大增加，一個社工要對應六七十個個案，形容相關工作量過於沉重，但在移民潮等因素下，社工流失率高、在機構間的流轉率亦高企，難以找到有經驗的社工，特別是做輔導和精神健康的社工，故當局應審視人力安排的問題，以應對社會需要。

至於上周發生的荷里活廣場兇殺案，狄志遠表示是個別事件，不代表所有精神病患都會有類似行為，憂慮個案將會對精神病患者造成歧視，日後或會對機構提供服務造成不便。他又批評當局在應對精神病患者問題上毫無規劃，目前精神病新症要等1.5年才能接受門診服務，直言是不能接受，希望當局加強支援，並加強家庭網絡方面的支援，以及提升公眾教育，加強社會對精神病的認知。