深水埗倫常命案｜社協：肇事家庭無求助　綜合家庭中心人少難跟進

深水埗桂林街昨日（5日）發生倫常命案，3名年幼小姊妹遇害，疑兇為其29歲印度籍母親，疑兇的精神狀況和家庭破碎背景，惹起社會關注對少數族裔支援不足的問題。

社區組織協會副主任施麗珊今日（6日）在電台節目表示，其機構在涉事唐樓設辦事處，外展隊會主動接觸大廈住戶，但沒接觸過該家庭，估計是外展隊拍門時無人應門，對方亦未有向社協尋求協助，慨嘆難以掌握該家庭的狀況，認為涉事母親「有少少刻意避開同人接觸。」她又指，少數族裔礙於語言、文化問題，亦不了解本港社會服務，普遍較少主動求助，只能依靠族群互相幫助，雖然涉事家庭正接受綜合家庭服務中心服務，但該中心人手比例不足，強調深水埗是重災區，有必要增加人手，並要在提供服務，安排少數族裔同行，讓他們對「自己人」前更易開口。



▼6月5日 深水埗發生倫常命案▼



施麗珊早上在港台節目《千禧年代》表示，其社協辦公室位處事發單位同一大部，社協平日會有外展服務，在該大廈拍門洗樓，故已認識大部份住戶，並會向無應門的住戶留電話，今次涉案家庭是少數無應門的家庭之一，但不清楚對方無應門的原因，「如果我哋知道佢係單親、照顧三個細路，如果我哋真係識佢，我哋會關注多啲，再撩多佢幾次。」

居民引述疑兇曾稱不用接受社福服務

她續指，自己昨晚亦有回到大廈視察，有居民稱見過涉事家庭，亦有提醒對方有需要可尋求社協幫助，「我覺得佢有少少刻意避開同人接觸，因為聽啲居民講同佢話有（社福）服務，佢都話我唔使喇，冇乜特別需要咁。」

社區組織協會副主任施麗珊。（資料圖片）

至於少數族裔在香港的問題，施麗珊認為，大部份少數族裔為夫妻，單親家庭較少，而普遍單親家庭照顧3個小孩已較困難，而涉事家庭是少數族裔、失業、獨力照顧小孩，加上有家庭問題會令母親壓力更大，會更容易轉牛角尖，故不論朋友和跟進的社工都應該協助她減輕壓力，並協助她聯繫社會。

少數族裔要由社工主動協助

她又提到，少數族裔普遍中文程度欠佳，亦不熟悉社會服務，故一般不會主動尋求協助，社工需要「主動啲去撩佢哋、話畀佢聽有咩服務可以幫到佢」，而少數族裔一般會對「自己人」更易開口對話，故要向少數族裔提供社會服務，應要有少數族裔的工作人員或義工協助。

對於女疑兇正為綜合家庭服務中心和國際社會服務社跟進的個案，在有社福機構介入下仍發生慘劇，施麗珊則表示，據她了解，綜合家庭服務中心的人手比例很不足，一個社工要跟進許多個案，但深水埗為重災區，人手比例應該相應提升，而事主轉牛角尖亦加劇了問題。

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲。（資料圖片／黃舒慧攝）

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲在同一節目表示，今次案件是令人惋惜的悲劇，對此感到沉重，亦反映年幼兒童無能力保護自己。她續指，涉事家庭屬於高危群組，尤其是夫婦二人感情破裂，正辦理離婚手續，並等待撫養權判決，「一般嚟講心情係比較忐忑，喺生活上、小朋友嘅照顧方面都起咗變化，生活壓力、經濟各方面壓力都會增加，當事人情緒會容易受困擾，甚至容易轉牛角尖。」

她引述社署保護兒童資料系統的2021年的統計報告，首三位危機因素為：

1）家長/ 照顧者缺乏育兒和管教技巧

2）家長/ 照顧者的情緒和心理問題

3） 家長婚姻問題



她強調，家長婚姻狀況有變化，亦會影響其情緒，強調相關危機因素是環環相扣，今次涉事家庭面對婚姻問題，若再加上情緒、心理狀態不穩定，相關家庭傷害兒童的風險也會相應增加，若相關家庭拒絕接受服務、拒絕家訪，亦反映其家庭背後有隱藏危機，社工應小心處理，花多幾次機會接觸。

家長婚姻狀況變化會影響情緒

她又指，少數族裔家庭在其機構服務中，為數不多，他們在本港有文化差異，在照顧小孩方面的危機意識並不高，認為政府應增加相關支援，亦應檢視和加強對少數族裔家庭的措施，包括協助他們融入社區，以協助他們擴大網絡和支援系統，當他們遇到危機時，有更多人關注，當局同時亦應加強宣傳相關服務。