世界女排聯賽香港站4.25售票　中國女排鬥列強　惠若琪：很期待

自2019年後，「FIVB世界女排聯賽」終再次在香港舉行分站賽事，比賽將於6月13至18日在香港紅磡體育館上演。賽會周六（22日）於奧海城舉辦記招，進一步公布賽程跟售票詳情。



賽事自去年實行新賽制，賽事日數及參加隊數都增加一倍——橫跨6天，比賽共16場，參賽球隊除了中國女排，也有上年聯賽冠軍意大利、土耳其、荷蘭、多米尼加、保加利亞、波蘭及加拿大。

所有門票會在4月25日起於城市售票網公開發售，門票分兩類，下午1時半場次每場單一票價150元；其餘門票則可一票觀看同晚兩場賽事，票價由140元至1280元不等。6月13日的揭幕戰會由多明尼加對波蘭；同晚中國女排首度亮相鬥加拿大，至於最後一日比賽的壓軸戰則由意大利對中國。

FIVB世界女排聯賽香港站2023將於6月13至18日在香港紅磡體育館上演。（袁志浩攝）

香港排球總會會長吳守基透露，今次最貴的門票（1280元）是全新劃位，屬有機會與球員近距離接觸的「握手位」，強調票價增幅只有約10%，「追不上通脹；比起演唱會，加幅也只是很少。」他又稱，香港站入座率是全世界最高，期望會有搶飛熱潮，到時可以有全場滿座的畫面出現。

香港排球總會會長吳守基。（袁志浩攝）

惠若琪：香港有親切感 望給中國女排時間重組

中國女排前隊長、曾在2016年里約奧運奪金的惠若琪亦有現身記招，向本地中小學生分享，也舉行了簽名會。相隔6年再來港的她，甫到達酒店就有一種很熟悉的感覺。「我發了個朋友圈，說『熟悉的味道，熟悉的溫度，熟悉的房間。』隊友就留言：『起床了，該去訓練了。』一切很有親切感。」

雖然惠若琪在6月會否親臨觀戰仍是未知數，但她坦言很喜歡，也期待在香港觀賽的氛圍，因為觀眾十分熱情，令她留下了美好回憶。「每次都有啦啦隊方陣、給我們設計獨特口號，對球員來說，真的有種跟球迷互動，和在主場比賽的感覺。」

前中國女排隊長惠若琪現身記招與球迷互動。（袁志浩攝）

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中國女排自從在東京奧運失利後重組，改由蔡斌執教，加入多位新人，但在去年世界女排聯賽跟世錦賽都在八強止步。惠若琪指自己當然有留意國家隊的消息，強調球迷應給球隊時間與包容。

「每一次重新組隊，都要給球隊很好的時間去磨合、相互適應，制定符合現在最好的戰術和打法。我相信教練已按部就班地執行，我現在只是球迷，希望場外給她們打氣加油，我看見她們做很多努力去準備，肯定想在下次給大家貢獻精彩的球賽。」

中國女排主力朱婷，未知會否歸隊來港比賽。（路透社）

朱婷隨隊來港？ 吳守基：她沒什麼理由不來

賽會在香港站海報上以龔翔宇代表中國女排，而非球隊主力朱婷，引來外界猜測這位正隨球會參與意大利甲組聯賽季後賽的主攻手屆時會否歸隊。

吳守基有信心這位球迷寵兒會再度訪港，「中國女排以明年巴黎奧運為目標，備戰時間有限，她沒什麼理由不來。」他再透露，今次比賽國家隊成員會香港逗留約兩周半，時間比過往多，預計會增加與市民互動的機會，並舉行「球星維港遊」等活動，但一切安排仍有待落實。