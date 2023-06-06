許金山謀殺妻女案終極上訴　母殺3女案姑母現身｜每日必看8分鐘

許金山謀殺妻女案 瑜伽球氣塞證據或涉不公 10月終極上訴

中文大學醫學院前副教授許金山，涉以注滿一氧化碳的瑜伽球謀殺妻女，被裁定謀殺罪成，依判被判終身監禁。他向上訴庭提上訴遭駁回，今(6日)再向終審法院申請上訴許可，質疑原審法官向陪審團的引導詞等。法官聽取陳詞，批出上訴許可，並排期於本年10月10日作終極上訴聆訊。

播錯國歌｜律政司入稟求禁播《願榮光》 包括旋律和歌詞

入稟狀亦要求法庭頒令，禁止協助、促使、獲取、煽惑、協助、唆使他人參與上述行為；或明知而授權，或容許他人參與上述行為，亦要求法庭頒令被告停止相關行為。入稟狀亦列出32條要求禁制的Youtube影片，包括「香港國歌 願榮光歸香港」、「《願榮光歸香港》 中樂合奏及合唱團版 MV 」和「《願榮光歸香港x肥媽有話兒》 大戲版」等。

六四有多名悼念市民受查 李家超未有交代原因只重申要守法

有記者問及當日為何有多名市民在北角及銅鑼灣被警方帶走，相關人士根本沒有發表任何反對政府的言論，希望政府解釋相關市民究竟犯下甚麼錯誤而導致被警方帶走？是否涉及違《港區國安法》？或只因為有人聚集導致可能構成非法集會？記者並質疑為何李家超或其他官員事前沒有具體講清楚後果。

深水埗倫常命案｜3女童父親姑母 葵涌殮房默言認屍：疑兇與丈夫已分居約一年，她目前無業，與3名女兒居於案發劏房單位約11個月，以綜援維生。今日該劏房外有兩名警員駐守，門外拉上封鎖線，住戶只可以出入自己的單位。走廊放有3杯飲品和一袋麥當勞食品，據知是街坊買來致祭。香港社區組織協會在大廈走廊貼出通告，分別以中英文式樣，提醒居民如有情緒困擾或家庭問題，可聯絡協會、社署、醫管局等尋求協助。

東涌學校教學助理疑校內猝死 入職一年多鮮有請病假 校方感難過：消息稱，詹女上周一（5月29日）開始出現肌肉疼痛，同日前往北大嶼山醫院求醫，醫生診斷她為流感引致肌肉發炎，為她處方藥物。昨日其母見她出門上班，至昨午約5時詹女與同事聊天時，至沒有任何異常，不料至昨傍晚約6時，同事發現她伏於其座位桌上沒有反應，報警將她送院搶救，惜她終告不治。有急症科醫生估計，死者離世可能與流感有關係。

劏行家？的士咪錶$185要收$350 乘客拒付：我都揸的士 後續超狂：不少網民看過影片後批評司機行為過份，力撐樓主「做得啱，告到佢甩褲」、「太多呢啲X司機，一定要搞大佢，不要放生佢，影響香港的士司機形象！」。也有網民稱「以免對當事人不公，如果可以請提供更多實質的證據，事發經過！」