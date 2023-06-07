精神健康中心去年度有逾33000會員　社署指將增臨床心理學家人手

特首李家超早前宣布，就鑽石山不幸事件，政府將加強四方面工作，包括強化社區支援服務，通過24間精神健康社區綜合服務中心加強服務。對於有聲音批評社署給予的相關撥款及資源未有隨著社區重建更新所增加人口而增加，社署回覆表示，全港精神健康中心去年度有逾33,000會員，而在今年度社署將増加精神健康綜合社區中心的臨床心理學家人手，以加強專業支援及培訓。



本港對精神科病人的社會資源一直不足。（資料圖片 / 余俊亮攝）

現時全港設有24間精神健康社區綜合服務中心，據社署提供的數宇指，過去五年曾接受精神健康綜合社區中心服務的會員人數由每年28,312上升至去年的33,227人。社署補充，現時，每一標準規模團隊的精神健康綜合社區中心的人手編制約有35個職位，當中包括社工、註冊護士（精神科）、職業治療師、臨床心理學家，及支援人員。

對於有聲音批評社署給予的相關撥款及資源未有隨著社區重建更新所增加人口而增加，社署回覆時指，有持續增撥資源予精神健康綜合社區中心，在2022/23年度預算撥款予精神健康綜合社區中心由2018/19年度的3.8億元上升至4.995億元。另外，社署亦將在2023/24年度増加精神健康綜合社區中心的臨床心理學家人手，以加強專業支援及培訓。此外，政府亦會提供額外資助，加強資訊科技的應用，以協助中心提供服務。

社署亦指，在2017年完成對精神健康綜合社區中心的服務檢討工作，相關意見及建議亦被納入康諮會制定新的《殘疾人及康復計劃方案》的檢討範圍內，並就精神健康檢討的事宜諮詢持分者。康諮會於2020年6月公布《殘疾人及康復計劃方案》，當中就精神健康的建議涵蓋精神健康綜合社區中心的服務規劃及定位。精神健康綜合社區中心服務的發展以《殘疾人及康復計劃方案》中的策略建議為基礎，社署亦已完成跟進相關建議。