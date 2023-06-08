廚餘｜醜水果變果乾　Not Only Powder奪科大創業賽可持續發展獎

香港科技大學第十三年舉辦的「科大-信和百萬獎金創業大賽 2023」三甲出爐，白金獎、金獎、銀獎分別由Allegrew，Not Only Powder及Fleming MedLab獲得，相關團隊可獲40萬、20萬及10萬獎金。其中，金獎Not Only Powder將外表不討好但質素正常的水果升級成果乾，奪得今屆新增的「可持續發展影響力獎」。



團隊稱，未來會與不同餐廳、品牌和機構合作，計劃與各大酒店合作回收醜水果及寄賣產品，更希望將不同醜食物轉化成新產品，與國際學校合作，推廣可持續發展，作教育宣傳下一代。



第13屆「科大-信和百萬獎金創業大賽」白金獎、金獎、銀獎分別由Allegrew，Not Only Powder及Fleming MedLab獲得。（石恩彤攝）

凍乾技術將回收水果變果乾 延長保存期亦保存97%營養

今年「科大-信和百萬獎金創業大賽 2023」有234支參賽隊伍，為歷屆新高。奪得金獎及今屆新增「可持續發展影響力獎」的Not Only Powder團隊稱，一直關注廚餘問題，發現質素無問題的「醜食物」佔香港廚餘很大比重，而全球溫室氣體排放當中約8%來自廚餘，因此向生果商、商店等合作夥伴回收醜水果，並使用凍乾技術將其變成果乾或粉末，於線上商店及擺攤等發售。產品延長水果保存期，保留了水果至少97%的營養價值。

Not Only Powder 產品比市面上產品輕90%，減少運輸時的碳排放量，目前售出超過2700件產品，減少了逾1,200 公斤二氣化碳排放量。其包含可持續發展的元素，得到是届新設獎項「可持續發展影響力獎」，獲5萬獎金。

未來計劃與酒店等合作 冀將不同「醜食物」轉化成新產品

在可持續發展方面，團隊在未來會與不同餐廳、品牌和機構合作，計劃與各大酒店合作回收醜水果及寄賣產品，更希望將不同醜食物轉化成新產品，與國際學校合作，推廣可持續發展，作教育宣傳下一代。

Allegrow憑可用於免疫細胞療法的人造細胞培育技術奪得大賽的冠軍（白金獎）及廣發創新獎。創辦人之一劉知明表示免疫細胞療法是目前治療癌症的最有效方法，但生產過程費時而且昂貴。他指，細胞培育技術優化現時免疫細胞生產流程，生產成本可較現時減低達 48%，亦可最多節省 33%生產所需時間，有望減低病人末來接受治療的輪候時間和醫療費用，讓更多有需要人士獲得治療機會。團隊現正與生物科技公司和受託研究機構合作就新技術進行測試，產品預計將於2024年推出市場。

季軍（銀獎）得主 Fleming Medlab則針對中風復康病人研發出穿戴式機械下肢，可利用動作感應器及和肌肉電流偵測功能，分析使用者的步行意欲從讓裝置施力，協助其完成步行動作，除刺激及訓練肌肉之餘，亦能幫助促進腦部運動皮層重組，有助病人重新控制肢體動作，早日回復正常生活。國隊計劃於今年夥拍本地醫療機構進行第一階段臨床試驗，以及出售裝置予本地復康中心及診所。

科大副校長（研究及發展）鄭光廷教授表示，希望藉新增的「可持續發展影響力獎」激發參賽隊伍的綠色意念，從而創作出有助推動香港可持續發展的創新企劃，更期望各界互相合作促進更多初創企業成立。