前區議員李志宏2020年在中環示威　被票控違限聚令　罰款6千元

2020年泰國爆發反政府示威，有不少市民到泰國駐港總領事館外聲援當地示威，事後多人遭警方票控違限聚令，包括沙田前區議會主席李志宏。他早前否認一項參與受禁群組聚集罪受審，暫委裁判官陳樨樨今（8日）在東區法院裁定他罪成，指警方當日在現場曾作出多次警告，並無「一刀切」停止集會，可見警方對此有一定程度的容忍，他們在多次警告不果後才發出傳票。被告當日在多次勸喻下仍執意而行，考慮被告行為克制不涉暴力，判罰款6000元。



被告李志宏（28歲），被票控於2020年10月21日，在中環東昌大廈3樓平台參與受禁群組聚集。

沙田區議會前主席李志宏被裁定違限聚令，被判罰款6千元。(劉安琪攝)

警方曾多次警告不果

陳官裁決時指，案發當日早上10時56分至11時03分間，案發地的聚集人數由十多人增至三十多人。在遭警方警告後，現場人士有即時分開，警方未有作出票控。其後警方於11時10分發作出警告，聚集人士未有理會，此時警方仍未作出票控。由此可見，警方並無「一刀切」停止集會，更是對此有一定程度的容忍，甚至有設立區域予記者採訪，最後因多次警告不果，人群仍持續聚集才發出告票。

憲法賦予集會權利非辯解理由

陳官續指，案發時共有31人聚集，歷時20分鐘，案發地是核心商業區，當時疫情持續，防疫是社會重要課題。片段所見，當時未能確保每一個人都能保持適當距離，故陳官認為，警方沒有即時停止集會，直到多次勸喻無效才票控，警方的措施屬合理和恰當。至於被告聲稱憲法所賦予和平集會權利，不構成合理辯解，裁定他罪成。

被告現從事餐廳樓面工作

辯方求情指，雖然被告不認罪，但只就法律觀點爭議，無浪費法庭時間。另被告在事件中角色被動，只是參與者而非帶領者，大部份時間均是站在周邊位置。辯方指，被告自2011年從事服務社會的工作，2020年當選區議員，2021年被取消資格。期間，被告曾私人貸款以維持社區辦事處的運作，至今仍有數期貸款未還。被告現從事餐廳樓面炒散工作，月入約一萬元。

被告非集會發起人亦不涉暴力

陳判刑時指，被告案發時仍為區議員，卻在警方多次勸喻下仍執意而行，考慮被告非發起人，行為克制且不涉暴力，亦非沒有任何防疫措拖，判罰款6000元，須在3個月內繳清。

案件編號：ESFS 42/2021