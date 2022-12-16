身處屋苑電梯大堂裁違限聚令　前區議員爭議非公眾地方　上訴得直

前屯門區議員甄霈霖，前年在所屬選區一屋苑內，監督管理公司處理新冠肺炎確診個案時，被指違限聚令遭票控，審訊後被裁定罪成，判80小時社服令。甄不服定罪提出上訴，並爭議他所處的屋苑電梯大堂，並不屬公眾地方，高院法官邱智立今（16日）頒下判辭，認為控方沒有理據將涉案大廈的升降機大堂，詮釋為規例所指的公眾地方，又指原審裁判官及律政司均稱，若不這樣解讀，人群便可以不戴口罩在屋苑電梯大堂聚集，增加疫情擴散的危險，邱官直言屬「杞人憂天」，裁定甄上訴得直，定罪撤銷。



上訴人甄霈霖，案發時為屯門兆翠選區區議員。

上訴人甄霈霖在屋苑電梯大堂逗留被指違限聚令，他爭議該範圍非公眾地方，成功上訴得直。（資料圖片）

屋苑大堂設密碼

甄在上訴時質疑，原審裁判官錯誤裁定案發大廈兆麟苑瑞麟閣的大堂，為規例所指的公眾地方。邱官在判辭中指，裁判官認為大堂設密碼、訪客需要登記等只屬保安措施，公眾人士仍可進入大堂範圍，惟此分析頗「令人摸不著頭腦」。邱官解釋，上述保安措施明顯是要防止不符合條件的人進入大堂，不明白裁判官何以得出，即使有保安措施，公眾人士仍然可在無須得到保安員批准下進入大堂。

外賣或郵遞人員到訪需得保安許可

至於裁判官舉例指，送外賣的人或郵遞員可以公眾人物的身份進入大堂，邱官認為一般地方雖會容許此類人士進入大廈，但他們程序上仍需得到保安員許可。而且大廈物管公司職員作供時，也確認保安員不會容許非大廈的住戶進入大堂，這正否定了裁判官結論。

法官認為，若控方擔心不把屋苑電梯大堂列公眾地方，便會有人不戴口罩聚集，實屬杞人天。（資料圖片/鄭子峰攝）

他人能入便成公眾地方不符立法原意

邱官直言，實在想像不到有什麼人可以公眾人士的身份進入大堂，如果單單因為大廈容許郵務人員等進入大堂，就令到大堂變為公眾地方的話，便會產生「非常危險的後果」。他舉例指，根據這個邏輯，家具搬運工人進出大廈時，升降機大堂、升降機內、大廈走廊都變成公眾地方，這不可能是立法原意。

邱官表示，明白防疫的重要性，但為了這個目的便不顧規例定義，將一個明顯屬私人的地方定性為公眾地方，並非適當和公平的做法，亦會令市民難以辨別什麼是非公眾地方。

擔心人群不戴口罩聚集屬杞人憂天

邱官提到，裁判官及律政司均指，如果不將大堂詮釋為公眾地方，人群可以不戴口罩在內聚集，增加疫情擴散的危險，但這個看法有點「杞人憂天」，因為除了大廈住客及訪客外，獲准進入大堂的人實在少之又少。從生活經驗來看，住客在大堂聚集的情況亦非常罕見，就算是在等候升降機的時候，亦只有少數人會不戴口罩。

案件編號：HCMA532/2021