中大首研「中性粒細胞」免疫療法抗肺癌　冀5至8年後應用於人體

肺癌是本港頭號癌症殺手，而免疫療法是其中一個抗癌療法。中大醫學院研究團隊最新發現，人體血液中的免疫細胞「中性粒細胞」，可透過基因編輯技術，提升抗癌能力，從而克服既有療法原材料短缺、產生排斥反應等問題。



中大醫學院腫瘤學系臨床副教授龍浩鋒表示，目前研究仍然處於動物實驗階段，估計需要5至8年的時間才能正式在人體上使用和普及化。



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癌症免疫治療是透過調節或加強人體的免疫系統，以達到有效的治療。目前常見的免疫療法包括單株抗體、免疫檢查點抑制劑及癌症疫苗等。

以往免疫治療需要配合其他治療方法如電療一同使用，才能達到有效的治療效果，中大醫學院病理解剖服細胞學系助理教授鄧銘權表示，以往的T細胞療法對血癌有顯著的效果，唯對肺癌、肝癌等實體癌症效果不大，對肺癌的反應率低，並不能起到抗癌的作用，當中只有三成病人有治療效果。

基因編輯出抗癌中性粒細胞 減排斥反應

鄧銘權表示，「中性粒細胞」是人體血液中最豐富的白細胞，佔血液中白細胞4至7成，並大量存在於肺癌微環境中，為身體抵抗微生物及病毒的侵害。他指「中性粒細胞」在肺癌微環境中會產生兩個狀態，分別為「抗癌細胞N1」及「促癌細胞N2」，而抗癌細胞越多，病人的存活率則會越高。唯他指，抗癌細胞在肺癌微環境中較少，相反，有大量促癌的細胞。

團隊透過小鼠實驗，發現「中性粒細胞」中的「Smad3基因」，是抑制抗癌「中性粒細胞」的關鍵，令「促癌細胞N2」無法轉為「抗癌細胞N1」。研究指出，只要經基因編輯技術，將中性粒細胞中「Smad3基因」刪除，就能大幅提高「抗癌細胞N1」，阻止癌細胞生長。

鄧銘權又指，中性粒細胞能夠從血液中大量提取，能克服原材料短缺問題，而且其細胞屬先天性免疫系統，異體使用亦不會出現排斥反應，此外，中性粒細胞能夠自動追蹤腫瘤微環境，減低對正常組織的傷害，有效消除肺癌。

中大醫學院腫瘤學系臨床副教授龍浩鋒表示，目前研究仍然處於動物實驗階段，以確保治療的安全性，下一步將選擇大型動物作實驗對象，日後再於人體上應用，估計需要5至8年的時間才能正式在人體上使用及普及化。