德甲人物誌｜抗癌鬥士賀拿一季經歷甜酸苦辣　全靠意志帶來希望

加盟多蒙特不足半個月，賀拿不幸患上睪丸癌，以為復出遙遙無期，但他的地標戰只是延遲半季，極速戰勝癌魔，2023年首披「蜜蜂兵團」球衣出戰，回歸綠茵場，世界盃後復出攻入9球，同時助多蒙特重返爭標行列。

作為丈夫﹑父親的賀拿，康復，從來是他唯一的選擇。由患病到康復，復出再到爭標，賀拿短短一季內經歷人生及足球生涯的甜酸苦辣，全靠強大意志為自己及多蒙特帶來希望。



賀拿重返德甲加盟多蒙特，被視為頂替夏蘭特的中鋒位置。（Twitter）

2022年7月，為了取代艾寧夏蘭特離隊的空缺，多蒙特剛從阿積士轉投多蒙特的中鋒施巴斯坦賀拿（Sebastian Haller），豈料未曾正式上陣，就要請病假，訓練感不適，檢查後即驗出患上睪丸癌，球隊上下晴天霹靂。

加盟多蒙特不足半個月，賀拿立即要請病假。（Instagram截圖）

「第一天我只知道是腫瘤，當我追問醫生：『是癌症嗎？』，對方才承認，『就直接說吧！』當刻我察覺這是個嚴重的病症，人生自此充滿變數，但我的泌尿科主診醫生說，我會痊癒，我就相信了。」

面對人生如此重大的改變，擔心﹑害怕是人之常情，賀拿沒有呼天搶地，沒有選擇逃避，他都是冷靜應對。最擔心的，有時並不是患病的自己，而是身邊最親的另一半，賀拿隨後隨即知會妻子。

「她（妻子）要照顧子女，我又有其他事情在身，我們不能再浪費時間，我只是跟她『有些重要事情和你說』，然後就直接跟她說我患病了。大家都沒有時間不開心，或許這就是婚姻的『不幸』之處，無論苦與樂也要為對方分擔。」

賀拿直接知會妻子罹患癌症。（Instagram截圖）

從患病一刻，賀拿從不忌諱在社交網站公開自己的抗癌經歷，由首次躺床接受治療，或者以光頭造型出席活動，賀拿在抗癌路過中也是十分正面。不過，有苦自己知，賀拿除了為自己負責，也要為家庭負責。賀拿不只是球員，既是丈夫也是父親，就算有多難受，在子女面前，也只好默默獨自承受，並裝作無事。

「當有了子女後，一切都變得不一樣，你已經沒有閒暇去擔心，無論發生什麼事，他們都需要我，就算你有多擔心﹑多大壓力，你也要顯得一切安好。」

掛靴從來沒有在我腦海出現過，我希望盡快回歸，只要醫療人員許可的話。 施巴斯坦賀拿

賀拿是三子之父，亦是一家之主，康復從來都是他的唯一選擇。（Getty Images）

賀拿！賀拿！賀拿！

有家庭的負擔，賀拿知道，他沒有退路，康復，從來都是唯一的選項。賀拿說到做到，卡塔爾世界盃結束後，德甲在今年1月底回歸，多蒙特主場對奧格斯堡，回歸的賀拿列入大軍名單。

原定在季初的地標戰，只是短短押後了半年，披上9號球衣的賀拿在72分鐘入替，西法倫球場掌聲雷動，並高呼「施巴斯坦」和「賀拿」，成就近年最激動人心的回歸故事。

當我踏入球場的一刻，聽到全場的歡呼聲，我不禁『起雞皮』，這是難以忘記及難以置信的時刻，回歸我感到十分高興，我享受每一刻。 賀拿

賀拿回歸綠茵場，獲多蒙特球迷的熱烈歡迎。（Getty Images）

「復出入球代表希望」

復出第4場德甲，賀拿近門頭槌攻破弗賴堡大門，取得加盟以來的首個入球。恰巧的是，當日是世界癌症日。「這個入球代表希望與勇氣」，賀拿希望以入球向一眾遇上難關的人打氣，而賀拿同時為多蒙特爭冠燃起希望。

在世界癌症日，賀拿攻入代表多蒙特的首個正式入球。（Getty Images）

賀拿在多蒙特陣中當然有實質的作用，他是多蒙特進攻的最前點，亦是隊友的傳球目標，可以停球﹑策應等，令多蒙特的進攻更立體﹑更完整，同時發揮艾迪耶米及馬倫的功用。賀拿在陣時，多蒙特的整體攻力有明顯提升，他上陣的18場，「蜜蜂兵團」攻入56球，這個數字比沒有賀拿時多出一倍有多。

賀拿半年擊退癌症，極速回歸賽場，同時對多蒙特的更衣室亦帶來正面影響。在賀拿士氣上與實力上的加持下，多蒙特世界盃後愈戰愈勇，由第6位拾級而上，聯賽甫重開後連贏8場，近3個月聯賽不敗，不敵拜仁是世界盃後至今的唯一敗仗。

賀拿的回歸，同時激發艾迪耶米及馬倫的功用。（Getty Images）

多蒙特與拜仁慕尼黑在爭冠路上，鬥得難分難解，若多蒙特要打破對方的壟斷，1分都不能少。關鍵時刻，賀拿發力，近3輪貢獻5入球3助攻，最近兩場更梅開二度，助多蒙特取得3連勝，距離相隔10年再捧走德甲冠軍，只差最後一場勝仗。（多蒙特煞科戰主場對緬恩斯，賀拿乜乜乜乜，最終捧唔捧到兩句）

賀拿今季交出9個入球及5個助攻，不要忘記他只是復出了半季的時間。習慣向前看的賀拿，已經放眼來季，「醫生說我要一年時間左右擺脫治療後的副作用，我距離最佳狀態還有一段距離，希望季前可以好好準備，嘗試以最佳狀態進入下一季。」

由患病到康復，復出再到爭標，賀拿短短一季內經歷人生及足球生涯的甜酸苦辣，連多蒙特主帥伊甸泰錫（Edin Terzic）也以「奇蹟」形容他的回歸。與其說是奇蹟，倒不如說是賀拿的強大決心，而他的意志同時為多蒙特注入強心針。

賀拿多有決心，看他的球鞋就明白。（Getty Images）

球季猶如人生，就算罹患頑疾，或是聯賽低潮，遇上不同的困境時，不能自怨自艾，總要抱存希望，相信有一天定能雨過天晴。

祝願賀拿可以健健康康。（Getty Images）