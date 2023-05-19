防癌食譜｜醫護推1款牛油果料理助抗癌　牛油果加1物包裹延長保鮮

癌症已連續多年蟬聯台灣人十大死因第一名，究竟該如何預防癌症發生？



台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈表示，均衡飲食、適度睡眠、運動、保持愉快心情是遠離癌症的不二法門，她也推薦1道超簡單防癌料理「海苔牛油果豆腐扒」。

▼牛油果營養（按圖看清👇👇👇）

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牛油果挑選、保存秘訣

牛油果又稱為窮人的牛油，許多人將牛油果當成超級食物，因為人體無法自己合成Omega-3，牛油果可作為素食者Omega-3來源！譚敦慈指出，市面上常見本土及進口牛油果，想要挑選好吃牛油果，進口產牛油果建議放到變黑色，摸起來有點軟，尤其是牛油果屁股部位一定要夠軟才好切、好吃。台灣牛油果則分為兩種，一種會變黑、另一種則不會變色，一樣是夠軟才美味。

切牛油果也很簡單，一刀下去劃一圈後，轉開就可將牛油果分為兩部分，接著將牛油果皮用手剝下即可，除了輕鬆方便外，還能保存更多的營養。譚敦慈補充，如果牛油果太大顆吃不完，可留下有牛油果籽的那一半牛油果，在上面淋一點檸檬汁，接著用烘焙紙包起來，放進雪櫃當中，牛油果籽可以讓牛油果繼續保鮮。

按圖清楚看牛油果在不同熟度的分別︰

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防癌料理：海苔牛油果豆腐扒

譚敦慈推薦，牛油果的簡單吃法，準備海苔片，將牛油果切小片之後，牛油果包著海苔直接食用即可。而防癌料理「海苔牛油果豆腐扒」，則準備1塊板豆腐，牛油果適量、醬油適量。

5招保存及催熟牛油果（按圖👇👇👇）

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牛油果含豐富油脂，蛋白質含量不像豆類製品這麼高，因此很推薦先將板豆腐稍微汆燙。接著牛油果、豆腐切片後，將牛油果一片、豆腐一片依序放在餐盤上排好，最後再加點醬油調味即可。板豆腐咬起來有點嚼勁，加上口感更好，很推薦大家試試看。

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