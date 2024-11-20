肉桂功效｜抗氧化=藍莓16倍！助抗癌降三高6大好處忌食過量恐傷肝

肉桂是肉桂樹的樹皮，卷成長條狀再烘乾，而肉桂粉則是肉桂條磨粉狀。肉桂功效有降低血糖、膽固醇以及助抗癌等好處，且肉桂用途多並具有多種療效，但是，有4類人切忌服用過量。



肉桂功效｜抗菌防風濕助消化 肉桂分2種

肉桂含有豐富的鈣、鐵、錳、黃烷醇、纖維及抗氧化劑，而那種特殊的味道源於樹皮內含有的肉桂醛，肉桂醛有殺菌消毒防腐，特別對真菌有效。中醫角度，肉桂具有促進腸胃蠕動、幫助消化、抑制細菌等作用，它甚至可以適時改善風濕性關節炎、傷口久不癒合的症狀。

市場上主要分成中國肉桂和錫蘭肉桂。中國肉桂則味道強烈，比較辛辣及帶有微苦，而錫蘭肉桂微辛帶甜，有花香而且味道細緻，價格相對較高。

左為中國肉桂，右為錫蘭肉桂（網上圖片）

按圖看肉桂有哪6大好處：

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肉桂功效｜肉桂6大好處

肉桂功效1：助防癌

肉桂有助預防癌症，阻止血管腫瘤的形成，抑制癌細胞的生長，並有效加速癌細胞死亡。不過要注意攝取量，肉桂含有一種稱為香豆素的物質，攝取過量反而會致癌，建議每天攝取不多於5克肉桂。

肉桂功效2：降血糖

肉桂能抑制醣類分解酵素，從而增加胰島素的敏感度，促進胰島素釋放來降低血糖。肉桂同時具有減低二型糖尿病併發症的作用，肉桂含有高濃度的胰島素增強劑鉻，可以為餐後高血糖提供紓緩效果，並有助穩定血糖。

肉桂功效3：降血脂

二型糖尿病的患者食用適量的肉桂，能有效改善三酸甘油酯、低密度脂蛋白膽固醇、總膽固醇。根據YouTube頻道《保健養生》內容顯示，研究人員給患有高膽固醇的人每天食用肉桂，最後膽固醇降低了7%-27%。

肉桂功效4：抗衰老

肉桂的抗氧化能力極高，5克的肉桂粉的抗氧化指數高達7000，已相等於80克藍莓的功用，抗氧化即代表抵抗自由基對細胞的損害，有抗衰老的功效。

肉桂功效5：抗發炎

肉桂有助減少關節炎的痛症，可改善風濕性關節炎及傷口久不癒合的情況，對肌肉關節痛有紓緩作用。

肉桂功效6：改善腸胃功能

肉桂能刺激腸胃蠕動並促進食慾，還能抑制幽門螺旋桿菌的分泌物，緩解胃炎的發生。

肉桂4種人忌食過量（網上圖片）

肉桂功效｜4類種人忌食過量

1）肝病患者

肉桂含有香豆素，香豆素可以用作老鼠藥，食用過量會對肝臟有傷害，甚至造成肝臟腫瘤。

2）哺乳期間或孕婦

孕婦食用肉桂後容易消耗腸道水分，使胃腸分泌減少造成腸道乾燥及便秘。便秘會令孕婦用力解便，使腹壓增加及壓迫子宮內的胎兒，易造成胎動不安或早產等後果。哺乳中女士都不宜食用肉桂，因為肉桂影響產婦乳汁分泌，使乳汁分泌減少。

3）陰虛火旺體質

體內陰陽失調，使身體較為燥熱、生熱成火者。

4）易流血不止人士

肉桂活血效果好，有輕微外傷就流血不止的人，千萬勿輕易食用，避免出血更嚴重。

肉桂每天宜吃多少？ 肉桂含有一種稱為香豆素的物質，攝取過量反而會致癌，建議每天...... 孕婦或哺乳中女士為何忌食過量？ 肉桂後容易消耗腸道水分，使胃腸分泌減少造成腸道乾燥及便秘........

參考資料：早安健康／康健