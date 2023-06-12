蓮藕營養｜降血糖助抗癌增血管彈性5好處　選購3竅門粉糯揀第1節

盛產於夏季的蓮藕，含有豐富的營養素及膳食纖維，當中維他命C和鐵質，有助改善女性更年期內分泌失調的作用，另外，所含鉀質和鈣質，都有穩定血壓的功能，進食蓮藕亦有助預防心血管疾病。



蓮藕生吃涼血去瘀 煮熟養血止瀉

蓮藕是蓮花的根部，屬於水生植物，分成亞五個段節，切開後有七至九個孔，因其五節相連故名蓮藕之名。在中醫角度，生蓮藕有涼血去瘀的功能，對易上火人士為極佳的清熱食物。而煮熟後的蓮藕，性質會由寒轉溫，能補養氣血及止瀉，很適合腸胃虛弱或消化不良人士食用。蓮藕有健脾胃作用，也有養心安神功效。最後，蓮藕含維他命C和鐵質，常吃蓮藕滋陰生血，有助改善女性更年期內分泌失調。

蓮藕是蓮花的根部，分成亞五個段節，因其五節相連故名蓮藕之名。（網產圖片）

根據台灣衛生署資料，蓮藕含包含如維他命B、維他命C、維他命K、鉀、鐵、膳食纖維、丹寧酸、兒茶素等等，而蓮藕100克約有74卡路里，其中澱粉即佔了17克，糖尿病患者要注食用分量。

蓮藕100克營養資料（台灣衛生署資料）

按下圖看蓮藕的5個好處：

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蓮藕5大好處

1）助抗癌

蓮藕所含的丹寧酸和兒茶素會在體內進行副作用，讓致癌物質無毒化，進一步達到抗癌的功能。另外，蓮藕富含維他命C，維他命C也具有抗氧化作用，保護身體受到自由基的傷害。

2）降血糖

蓮藕含蓮藕多醣，這種物質能夠增加胰島素的敏感性，促進胰島素的分泌，有助於控制血糖。所以，高血糖的患者是可以適量食用蓮藕的。

3）降血壓

蓮藕含有鉀質，有助降低血壓，能夠減少心血管疾病的風險，而鈣質有調控肌肉收縮及心臟跳動的功能，兩種物質可穩定血壓及心臟功能，讓心血管疾病的機率大幅下降。

4）提升血管彈性

蓮藕有豐富的丹寧酸及維他命K，有收縮血管的作用，能保護人體的細小微血管，能預防心血管疾病的發生，對糖尿病引起的細小微血管病變也有幫助。

5）幫助消化改善便祕

每100克的蓮藕有2.7克的膳食纖維，能促進腸胃蠕動，改善消化與便秘。而且容易令人產生飽肚感，能減低食量及控制體重。

按下圖看買蓮藕3竅門：

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買蓮藕3竅門

1）月份不同食用大不同

蓮藕盛產於每年的5月至11月，5月至6月是蓮藕的剛生長期，所以整支都會教幼嫩，最適合生食或涼拌，到了7月以後，蓮藕的澱粉質開始增加，粉愈多口感愈鬆，最適合燜煮或煲湯。而10月後的蓮藕已不合食用，通常是用來磨成藕粉的。

2）蓮藕支節口感大不同

想食爽脆口感的蓮藕，要選擇靠近發芽處的第3及4節，喜歡鬆軟粉糯口感，則要選擇第1及2節，比較靠根部的位置。

3）蓮藕中變黑代表不新鮮

蓮藕出水4天後，中間部分就會開始變黑，反映已經不新鮮。買回來後建議3天內食用，才有效保持鮮度。而蓮藕約一星期就會爛掉，如果無法食完，建議先煮熟再冷凍，要用的時候再直接烹煮。

蓮藕出水4天後，中變部分就會開始變黑，反映已經不新鮮。（網上圖片）

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參考資料：知乎／Hello醫師／早安健康