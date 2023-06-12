國泰機艙服務員7月起加人工3至8%　新入職空少空姐月薪可達2萬元

國泰今日（12日）表示，將於7月起提高飛行時數薪金，機艙服務員於月內完成「基本值勤飛行安排」後，每月總收入將因而提高3%至8%。以新入職的機艙服務員為例，完成「基本值勤安排」的總月入將由17,000元增至20,000元。



國泰將於7月起進一步改善飛行時數薪金，機艙服務員於月內完成基本值勤飛行安排後每月總收入將因而提高3%至8%。（張浩維攝/資料圖片）

國泰將於7月份起，進一步改善飛行時數薪金，機艙服務員於月內完成基本值勤飛行安排後，每月總收入將因而提高3%至8%。

以新入職的機艙服務員為例，完成每月70飛行小時基本值勤安排的總月入約為港幣17,000元。隨著航班數量及飛行時數於未來數月陸續增加，新入職機艙服務員的平均總月入將為港幣20,000元。

機艙服務總經理余致宏表示，機艙服務員為顧客提供卓越服務是實現願景的關鍵，正不遺餘力重建國泰及香港國際航空樞紐，定會繼續聆聽機艙服務員的意見，不時檢討薪酬待遇，確保公司具備市場競爭力，以獎勵和保留優秀人才，吸引新人加盟，亦助同事發展更具滿足感的事業。

國泰航空機艙服務員的每月總收入由底薪、飛行時數薪金及外站逗留津貼組成。國泰已在今年年初上調底薪及飛行時數薪金3.3%，並在2月份新增外站即日往返津貼。