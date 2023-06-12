68歲男食香螺中麻痺性貝類毒素　衞生署指購自香港仔魚類批發市場

衞生署衞生防護中心今日（12日）表示，正調查一宗麻痺性貝類毒素中毒的懷疑個案，涉及一名68歲男子。該男子食用香螺後曾一度出現口腔及四肢麻痺、嘔吐和腹瀉情況。初步調查顯示，有關香螺購自香港仔魚類批發市場一海鮮檔。



衞生署衞生防護中心今日（12日）正調查一宗麻痺性貝類毒素中毒的懷疑個案，涉及一名68歲男子。（資料圖片）

烹煮不能將耐熱毒素消除 嚴重可致癱瘓、死亡

個案病人為一名68歲男子，於昨日在家中食用香螺後，在約10分鐘後出現口腔及四肢麻痺、嘔吐和腹瀉。他情況穩定，無須入院。初步調查顯示，有關香螺購自香港仔魚類批發市場一海鮮檔。

衞生防護中心發言人解釋，麻痺性貝類毒素在自然情況下可能存在於雙貝類體內，烹煮並不能把該種耐熱的毒素消除。發言人補充，麻痺性貝類中毒症狀主要與神經系統相關，通常在進食貝類後數分鐘至數小時內出現，初期症狀包括刺痛、口部及四肢麻痺、頭痛、暈眩及腸胃不適。

中心指大多數病例中，症狀會在數日內完全消退；但嚴重者可能會出現吞嚥及發音困難、癱瘓、呼吸停頓，甚至死亡。

建議烹者前除去內臟、生殖器及卵子 棄掉汁液

發言人提醒，市民如出現麻痺性海產中毒的病徵，應立即求醫，並保留餘下食物，以便調查和化驗。另外要減低貝類中毒風險，市民應：

向可靠及持牌的海鮮店鋪購買貝類；

在烹煮貝類前先除去其內臟、生殖器及卵子，以及食用前應棄掉烹煮的汁液；

每次進食較少份量的貝類；及

進食貝類後若出現中毒症狀，應立即求醫。