大學團隊初創企業成功研發多款產品　覆蓋消費醫療環保範疇

政府新一份《施政報告》提到，為了促進科研成果商品化，政府會將設立100億元的「產學研1+計劃」，明年起以配對形式資助不少於100支有潛質成為初創企業的大學研發團隊，把科研成果轉化落地，達致商品化，目前不少相關公司已經成功開發不少產品，除了消費和醫療用途之外，更為環保出一分力。



中心邀請本地病友參與錄音，建立粵語構音障礙的資料庫，研發一套語言及語音技術，語言及語音技術，希望幫助中風康復者、阿茲海默症患者、腦退化患者重建句子。（博智感知交互研究中心網站圖片）

博智感知交互研究中心

語音技術打破患者言語障礙

中大旗下「博智感知交互研究中心」針對中風、腦癱瘓造成的構音障礙，與中大生命科學學院、語言學及現代語言系等合作，邀請本地病友參與錄音，建立粵語構音障礙的資料庫，作為研發語音識別系統的根基，再以人工智能重建難辨句子，研發一套語言及語音技術，希望幫助中風康復者、阿茲海默症患者、腦退化患者重建句子，讓照顧者或身邊人更易了解他們想表達的話語。

目前中心開發相關移動應用程序，篩查認知障礙例如失智症，提供一種非侵入性的廉價方法，替代腦部掃描和血液測試，語言及語音技術以電腦模型分析其粵語發音、韻律特質，幫助言語治療師及早制定專屬療法。

團隊研發的「iPaint」塗料塗上建築物外牆後可以反射大部分太陽光，降低建築物室內溫度。（創冷科技網站圖片）

創冷科技（i2Cool）

製冷技術節能減碳

城市大學「HK Tech 300」創業計劃及香港科技園培育的科技初創公司「創冷科技」，其科研團隊由城市大學能源及環境學院教授、博士畢業生及年輕科學家組成，致力於研發無電製冷技術，即是被動輻射製冷技術，以迎合減排趨勢，推動全球節能科技的發展，當中團隊研發的「iPaint」是一款嶄新零耗能、低成本及高效的被動式輻射製冷塗料，以實現建築物節能減碳，研發靈感來自一種撒哈拉沙漠螞蟻的表面毛髮結構，將被動式幅射製冷塗層塗上建築物外牆後，可以反射大部分太陽光，降低建築物室內溫度，團隊曾聯絡天台屋住戶免費塗上塗料。

另外，團隊亦研發熱致變色窗「InnoWin芯窗」，能夠根據不同溫度改變自身顏色，有效調節室溫節能減碳，相信未來推廣技術，進一步減低全球碳排放，對未來的碳中和目標的實現做出貢獻，至於團隊研發的「iFilm」沿用無電製冷技術，為全球首創的輻射製冷膜，可以直接粘貼在玻璃窗外表面，能夠降低室内溫度和隔熱防曬，節約空調能源消耗。

「Megachat 萬事聊」不但是香港第一個粵語人工智能聊天機器人生成平台（Chatbot），而且是世界上第一個為零售商和中小企業開創一體化「聊天至購買」的銷售和營銷系統。（拍拉美有限公司網站截圖）

拍拉美有限公司（Parami Co. Limited）

全港首個粵語AI聊天機器人

公司研發的「Megachat 萬事聊」標榜不但是香港第一個粵語人工智能聊天機器人生成平台（Chatbot），而且是世界上第一個為零售商和中小企業開創一體化「聊天至購買」的銷售和營銷系統，為用戶提供一站式全方位銷售商務系統解決方案，提升營銷效率和客戶服務。

公司負責人指「Megachat 萬事聊」比其他同類產品更有優勢：「香港人說話中英夾雜，萬事聊可以支援雙語說話模式，也有語音輸入功能。坊間很多Chatbot，都是透過關鍵詞進行溝通，非常不方便，萬事聊系統會自動分析客戶要求，大大減少所需關鍵詞數量。萬事聊亦加入電子商務的元素，客戶可以直接在平台中購物，亦可以應用在社交媒體，大大提升銷售效率。」除了零售業之外，「Megachat 萬事聊」亦適用於其他行業，包括導遊及教育等。

便攜式無線電子醫療裝置「Neuropix」刺激耳朵附近的主要神經，幫助紓緩患者腦疾。（Neuropix Technologies網站圖片）

Neuropix Technologies

無線電子醫療「耳機」紓緩腦疾

本地初創公司Neuropix Technologies創辦人及行政總裁高偉堅博士留意到香港面日益嚴重的人口老化問題，對健康科技需求大增，當中腦神經疾病及精神疾病愈是常見，在2019年創立公司，針對腦神經疾病及精神疾病，例如抑鬱、偏頭痛及癲癇症，以及協助中風後的患者康復，研發出便攜式無線電子醫療裝置「Neuropix」，裝置儼如耳機造型，患者只需將裝置戴在耳上，以非入侵性方式刺激耳朵附近的主要神經，經由耳朵傳送至大腦，從而令大腦減少發出異常信號，幫助紓緩患者病情，患者更可以透過無線方式連接手機應用程式，以收集治療數據，進行醫學分析，方便醫生跟進病情。

用家只需在攝像頭前做動作，就可以進行無接觸的物理治療評估。（DRESIO影片截圖）

DRESIO

無接觸物理治療評估節省時間



DRESIO研發姿勢檢測和生物力學測量軟件，用家只需在攝像頭前做動作，就可以進行無接觸的物理治療評估，節省物理治療師和患者的時間，同時改變結果記錄和分析的方式，相比市面上的運動應用程式，DRESIO的準繩度更高，適合應用在醫療等高端範疇，系統現時銷售對象主要是物理治療師、醫院和老人院舍。

香港中文大學

強力人工肌肉提供全身輔助

團隊研發的「可穿戴強力人工肌肉」（ExoMuscle）是一款可穿戴的強力人工肌肉，具有卓越的性能，例如高功率密度、致動應力、致動應變和效率，超過骨骼肌的相應指標，以提供舒適的全身輔助，例如肩膀、手肘、手腕、臀部、腳踝。

HairCoSys開發人工智能掃描頭皮專利項目，檢測到約20種不同的頭髮及頭皮問題。（HairCoSys網站圖片）

HairCoSys

手機隨時隨地評估頭髮頭皮問題

HairCoSys加入科學園初創計劃接近一年，運用超過100萬張頭皮相片，將人工智能系統應用於頭皮片建立機器學習模型，並與護髮專家展開合作，在短時間內開發人工智能掃描頭皮專利項目，檢測到約20種不同的頭髮及頭皮問題，所有人可以隨時隨地用手機進行脫髮評估，提早了解自己狀況，從而解決脫髮問題，做到脫髮「清零」，現時正和大型零售集團、連鎖診所和頭髮相關護髮及療程中心等商戶洽談中。

Scan The World

元宇宙技術開發中小企商機

創新科技企業「Scan the World」開發一款手機應用程式，主要以元宇宙概念為核心，利用現實拍攝照片在虛擬立體世界中還原實體店舖環境，為企業提供網購平台方案。技術研發時間大約3年，目前為3間中小企製作元宇宙商店，使用者可以在應用程式中體驗在實體店舖購物的感覺，同時也提供數碼保育方案，例如利用照片還原珍寶海鮮舫外觀等，公司同時與香港理工大學、科技大學及拔萃女書院合作，以元宇宙展示解剖教學為例。