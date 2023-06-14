髮型師等准申外勞　勞工界憂僱主拒請本地工　孫玉菡：識做就應請

政府宣布就建造業及運輸業推出特別計劃輸入外勞，同時優化現有補充勞工計劃，髮型師、售貨員、侍應等26個職位將放寬可申請輸入外勞。勞工顧問委員會勞方代林偉江今日（14日）在電台節目稱，雖然當局要求相關26個工種申入外勞前要經4星期本地招聘，但難保本地勞工優先：「好多人求職見工，僱主都係唔請，政府點把關呢？」



林偉江形容，26個非技術或低技術職位准申入外勞，變相向僱主釋出意思「香港請唔到就可請外勞」：「僱主知道有PLAN B，咁本地工人薪酬待遇就不會改善。」勞福局局長孫玉菡在電台節目重申，優化補充勞工計劃雖僱主可提申請，但不一定批准，仍需要按程序做證明未能請到人手：「（本地勞工）識做肯應聘，（僱主）就應該請。」



▼6月13日 政府公布輸入勞工特別計劃▼



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政府周二（13日）宣布就建造業及運輸業推出特別計劃輸入外勞，同時優化現有補充勞工計劃，即惹來勞工界批評，包括指當局做法是繞過勞顧會。孫玉菡今日在電台節目再重申，不存在繞過勞顧會問題，因為輸入勞工大方向是由行政會議決定，而運作了四分一世紀的補充勞工計劃也是經行會定下，再交由勞顧會處理。

不過，林偉江在電台節目形容勞顧會今次「畀政府架空咗」，無論是行業特別計劃或是優化補充勞工計劃，公布前無正式諮詢勞顧會：「只不過係會上宣布呢件事，之前無講過相關行業缺幾多人。」

勞工顧問委員會勞方代林偉江（右二）6月14日在電台節目稱，雖然當局要求相關26個工種申入外勞前要經4星期本地招聘，但難保本地勞工優先。（資料圖片/廖雁雄攝）

林偉江指，部份行業在本地請不到人，緣於薪酬待遇偏低，例如機場工友在復常後人工沒提升，而當局容許26個低技術工種可申請輸入外勞，變相向僱主釋出意思「香港請唔到就可請外勞」，他不接受當局指大原則仍以本地勞工就業優先的說法：「僱主知道有PLAN B（可以請外勞），本地工人薪酬待遇就唔會改善。」

林偉江又指，雖然當局要求相關26個工種申入外勞前要經4星期本地招聘，但難保本地勞工優先：「好多人求職見工，僱主都係唔請，政府點把關呢？」

孫玉菡今日重申，就行業輸入勞工計劃會每半年向勞顧會匯報進展，勞顧會也可以監察到情況。至於優化補充勞工計劃，容許26個低技術工種可申請輸入外勞，僱主亦要按程序做，以證明本地欠缺相關技術人手。「（本地勞工）識做肯應聘，（僱主）就應該請。」

▼6月13日 圖解政府輸入勞工特別計劃▼

