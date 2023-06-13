對於輸入外勞，我們不用教條式、一刀切地反對。如果行業有需要，又能保障本地人利益，輸入外勞可以是務實之舉。事實上，數以十萬計的外籍傭工本來就是外勞的一種，香港人早已經習以為常，許多家庭受惠於此。



不過輸入外勞並不容易。第一，政府制定了不少條件，例如不能以低於本地勞工的工資中位數聘請外勞，僱主聘用每名外勞須繳交每月400元，僱主還要為外勞安排住宿，小巴司機也要通過駕駛考試及職前課程。

有業界代表歡迎政策，期待可以補充人手。但業主願意聘請是一回事，多少人願意來港是另一回事，此為不容易的第二層意義。政府及業界的目標主要是廣東省居民，部份界別例如機場員工，更打算外勞即日來回，免卻住宿安排。但接連香港的深圳以創科產業為主，附近城市多少居民有興趣來港做地盤、開小巴，實在難以說得準。

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結構問題 結構解決

公布政策時，政府提及建造業將缺2萬人手，航空業1.2萬，小巴及客車業3600人。相信官方掌握最全面的估算，不過按照《統計月刊》，12月底時候本港地盤工人職位空缺536、航空運輸3138、陸路運輸1670，數字有一定出入。香港的勞動市場到底缺多少人，是工資問題抑或其他因素，是短期還是結構現象，每個答案都將影響輸入外勞的成效。

歸根結柢，香港之所以出現勞動短缺，與市場結構改變、人口老化撇不清關係。一方面，以ChatGPT為代表的人工智能勢將取代不少職位，許多人要面對失業以及再就業的難題；另一方面，小巴司機、建造業、照顧員（甚至傳媒？）等青黃不接，缺乏新人入行。到底是有工無人開抑或有人無開工，背後就是供求失衡、人手錯配的問題。在這方面，政府輸入外勞的同時加強再培訓本地勞工，無疑是正確做法。

惟除了由人手去配合工作機會，還有工作機會是否配合發展需要的問題。簡單舉例，小巴司機收入不多，甚至有人向傳媒表示試過一天只掙得百多元，試問這樣的情況如何吸引人入行？另一些行業則是體力勞動，或者性質厭惡，面對加人工又可能虧蝕的兩難局面。根本的解決辦法，必然是產業轉型升級，利用科技提升生產效率，令工作環境得到改善，或者從業員得到更大回報。

政府6月13日公布輸入勞工新安排。(林靄怡攝)

有小巴經營者引入電子收費、即時通訊預約等，嘗試提升小巴司機的薪酬待遇。建造業界近年則推廣建築信息模擬（BIM）和組裝合成技術（MIC），穩定人手需求周期及提升生產效力。這些都是例子，說明了產業轉型升級的重要性及可行性。如果不從根本改革，就算行業輸入勞工計劃無限期推行，就算補充勞工優化計劃再放寬至更多行業，香港仍然解決不了人手需求的困局。這不只是勞工及福利局局長、發展局局長的事，而是財政司司長甚至特首的工作。