輸入外勞｜行業計劃配額達兩萬　勞顧會促設時限：否則依賴無止境

政府今午（13日）宣布就建造業及運輸業推出特別計劃輸入外勞，配額總數達兩萬個。有勞顧會勞方委員批評，政府事前未有諮詢勞顧會，認為勞顧會在政策制定上似乎已無角色，政府先公布後到勞顧會諮詢的做法，亦令他感覺計劃可調整的空間或細節不多。



委員也提出，如行業計劃屬短期措施，設立日落條款或檢討時間表，令僱主明白不能依賴外勞，「一用外勞，基本上佢就會有依賴性，如果你無時限或者日落條款，個依賴性係無止境。」



▼6月13日 政府公布准許建造業輸入1.2萬個外勞▼



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勞聯譚金蓮：勞顧會似乎已無角色

勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮也指出，勞顧會由勞資官三方組成，以往在勞工政策上有協商、遊說的過程，惟她認為過去一年再見不到這種過程。她認為，勞顧會在協商、溝通、政策制定上似乎已無角色，但就政府稱會就行業計劃每半年向勞顧會匯報，她則期望政府屆時要吸納勞顧會給予的意見，「吸納先有誠意，唔係都係走下過場。」

譚金蓮也提到，知道旅遊巴司機自3月至今每日的日薪約千元，但每月只能工作10多天，即月入僅約1萬多元。她認為，政府現時是在開工不足的情況下輸入外勞，「人哋咪令人覺得你想開道門啫，今日開條罅，第時就大開，呢個就係僱員點解唔信個政策。」

▼6月13日 政府公布引入6300個機場前線員工▼



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客戶服務員招聘廣告顯示月薪反少3000元

譚金蓮又說，近日收到不少機場招聘廣告，當中包括客戶服務員的，其月入僅1.1萬元，較以往1.4萬元有所減少，「招聘氣氛唔好，係你用減人工方式請人，請唔到就叫救晒命。」她續指，現時機場也有不少工友要減底薪，靠加班賺加班費才能夠維持月入約2萬元，她形容「減底薪靠時薪」這種手段如「活剝生吞」工友，惟這些狀況，當局均難靠數據看見，「政府只睇到 （招聘）數據，睇唔到呢啲血與淚。」

「一用外勞，基本上佢就會有依賴性，如果你無時限或者日落條款，個依賴性係無止境。」譚金蓮表明，如行業計劃屬短期措施，政府應交出誠意，設立日落條款或檢討時間表，令僱主明白不能依賴外勞，「政府唔會撐你一世，呢個係過渡期。」若然有崗位無法靠外勞填補，僱主要考慮改善薪酬待遇及工作環境。

▼6月13日 政府公布引入1700個小巴及客車司機▼



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工聯會林偉江：影響本地工人無法提升薪酬待遇

工聯會副理事長、勞顧會勞方委員林偉江也表示，政府在公布前未有與勞顧會及勞工界充分諮詢與溝通，對政府今日公布特別計劃表示遺憾及失望，而政府在公布後始到勞顧會諮詢，亦令他感覺這些計劃可以調整的空間或細節不多。

林偉江亦批評，政府不論是在高才通、還是基層工種輸入外勞的計劃均「無節制、無諮詢」，非常擔心大量輸入外勞將衝擊本地就業市場，影響本地工人的就業機會，更甚或會影響本地工人的薪酬待遇無法提升。

就當局指兩個行業計劃目前設計上「沒時限但非永久」的說法，林偉江認為並不理想，「政府要講清楚，如果係補充，補充到幾時，政府要同我哋勞工界有明確講法。」

他續指出，政府稱每半年會就行業計劃向勞顧會作匯報，他希望當局也設立調整機制，如發現輸入外勞的情況，已衝擊本地勞工市場、影響本地工人薪酬待遇，可有機制剎停這些輸入外勞的計劃。

▼6月13日 政府公布輸入勞工特別計劃▼

