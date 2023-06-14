輸入外勞︱黃偉綸指香港結構性人手短缺　強調會做好保護本地勞工

政府公布輸入勞工安排，為建造業及運輸業制定計劃，財政司副司長黃偉綸今日（14日）出席電台節目為政策解釋，指香港出現結構性人手短缺的問題，即使計劃輸入2萬個名額，估計只佔欠缺勞工的一半。他強調十分重視勞顧會的意見，會做好保護本地勞工上的工作，例如優先聘請本地勞工，如本地勞工做到足夠生產力就不再需要輸入外勞，但目前情況判斷是未來數年都有這個需要。



對於「補充勞工優化計劃」，勞工及福利局局長孫玉菡指，現時香港低技術工種的人手都出現不足，不少行業人手短缺，今次是理順26工種的安排，強調並非繞過勞顧會，因補充勞工計劃每個個案要經過勞顧會，以判斷行業是否存在短缺才決定是否需要輸入外勞。



▼6月13日 政府公布輸入勞工特別計劃▼



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黃偉綸出席港台節目指出，香港出現結構性人手短缺的問題，計劃輸入2萬個名額估計只佔欠缺勞工的一半，以建造業為例，本港未來幾年有「3鐵3路」工程，同時亦推展北部都會區及交椅洲填海計劃，需要大量建造業人手。

他強調，十分重視勞顧會的意見，因而提出每半年時間會向勞顧會匯報的安排，包括計劃的成果及本地勞工待遇，亦指出輸入勞工安排並非永久計劃，如本地勞工做到足夠生產力就不再需要輸入外勞，但目前情況判斷未來數年都有需要，亦指保護本地勞工上的工作會做好，例如會優先聘請本地勞工。

黃偉綸又預料，除建造業的輸入外勞會獲安排入住元朗潭尾或地盤附近的宿舍外，機場工作的外勞大多會以港珠澳大橋往返內地居住，而外勞司機除個別駕駛路線靠近北區口岸地方外，亦會於內地居住。

至於有聲音擔心內地駕駛習慣與香港不同，黃偉綸指，輸入的司機要在內地已考牌一年，到港要就小巴及巴士再考牌，亦有10多個小時的職前培訓，符合要求才可提供服務。

▼6月13日 政府公布准許建造業輸入1.2萬個外勞▼



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另外，昨日亦公布將優化現有補充勞工計劃並改名為「補充勞工優化計劃」，售貨員、收銀員等26個職位將可輸入外勞，為期兩年。孫玉菡出席同一節目指，社會變遷大，現時香港低技術工種的人手都出現不足，不少行業都出現人手短缺，今次是理順26工種的安排，亦暫定半年會向勞顧會匯報，他強調並非繞過勞顧會，因補充勞工計劃每個個案都要經過勞顧會，因為要判斷行業是否存在短缺，才決定是否需要輸入外勞。

▼6月13日 圖解政府輸入勞工特別計劃▼

