輸入外勞｜收銀、文員、侍應26工種放寬准申請　為期2年　附名單

政府今午（13日）宣布就建造業及運輸業推出特別計劃輸入外勞，並公布將優化現有補充勞工計劃並改名為「補充勞工優化計劃」，主要措施是暫停執行26個職位不得輸入外勞規定兩年，售貨員、侍應生、接待員、收銀員等26個職位將可輸入外勞。



有勞顧會委員稱此前稱未獲政府正式諮詢，會上也有記者問及當局是否繞過勞顧會，孫玉菡回應即使有行業性計劃，也很尊重勞顧會意見，故每半年會向勞顧會匯報，並不存在繞過勞顧會。



▼6月13日 政府公布輸入勞工特別計劃▼



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補充勞工優化計劃料今年第三季推出

政府今日除宣布就建造業及運輸業推出特別計劃輸入外勞，亦公布會將優化現有的補充勞工計劃，並將計劃改名為補充勞工優化計劃，料於今年第三季推出。

暫停26個職位不得申請輸入外勞規定兩年

勞工及福利局局長孫玉菡指，在現有計劃下，有26個職位類名別及非技術/低技術職位，規定不可申請輸入外勞。26個職位包括營業代表、售貨員、侍應生、接待員、收銀員、初級廚師、文員、電話接線生、洗衣工人、髮型師、石工、渠工等。

計劃優化後，上述規定會暫停執行2年，意味著未來會有兩年時間，這26個職位將可以經補充勞工優化計劃申請輸入外勞。

孫玉菡指，即使有行業性計劃，也很尊重勞顧會意見，故每半年會向勞顧會匯報，並不存在「繞過」勞顧會。(林靄怡攝)

4星期本地招聘要求維持不變

孫玉菡續指，現有計劃的其他要求，包括要求僱主進行4星期本地招聘，將維持不變。另外，如僱主想輸入的工種已有行業特別計劃，則不可再經優化計劃作申請。

他表示，當局將會加強向僱主發放優化計劃申請資訊，並精簡審批，及優化勞顧會的審批。當局亦訂出績效指標，希望在優化計劃下，三個月可完成處理申請。

孫玉菡否認兩個行業特別計劃「繞過」勞顧會

被問到勞顧會委員表示未獲正式諮詢，今次推出行業計劃及補充勞工優化計劃，是否有繞過勞顧會。孫玉菡回應，以往每個個案均會去勞顧會審批，決定該些工種是否有短缺，但現時行業性的行劃，包括院舍業、建造業及運輸業，均有長期結構性的短缺，不存在要就每個申請問勞顧會是否有短缺。他續強調，即使有行業性計劃，也很尊重勞顧會意見，故每半年會向勞顧會匯報，並不存在「繞過」勞顧會。

▼6月13日 圖解政府輸入勞工特別計劃▼

