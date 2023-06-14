黑色素瘤｜內地歌手染病離世　本港10年間每年新症倍增至百宗

內地歌手、《中國好聲音第二季》亞軍張恆遠因患黑色素瘤離世，終年僅36歲。黑色素瘤屬皮膚癌一種，死亡率為皮膚癌中最高，衞生署資料顯示，2020年錄得106宗新症，比2011年增約一倍；同期死亡患者也由每年約30宗升至約50宗。



有皮膚科專科醫生表示，該種病在香港、以至中國均不常見，該癌症擴展速度較快，在中國多發於手掌、腳掌、手指及腳趾等位置，較常被忽略，曾見病人以為是灰甲而延誤診斷。他建議市民記緊「ABCDE」五式自我檢查，當有相關狀況時應盡快求醫，並在醫生診斷下進行切片檢查。



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黑色素瘤死亡率為皮膚癌中最高 發現確診時多已擴散

政府癌症網上資源中心顯示，黑色素瘤雖然只佔皮膚癌的10%，但卻是最嚴重、死亡率也是皮膚癌中最高。患者癌細胞會迅速生長，通常在患病初期已有擴散的跡象，可以擴散至肺、肝或大腦。

皮膚科專科醫生林旭強接受《香港01》訪問時指，黑色素瘤是黑色素細胞的一種皮膚癌，即其黑色細胞發生病變，若確診黑色素瘤，即已是惡性腫瘤一種。他指一般患者未必有不舒服，也不會痕癢和疼痛。

皮膚科專科醫生林旭強稱曾見病人以為是灰甲而忽略治療。（受訪者提供）

常以為是黑痣或撞傷而被忽略 曾有病人以為是灰甲

林續稱，黑色素瘤在香港以至中國均不常見，中國人患病則多發於手掌、腳掌、手指及腳趾位置，因位置較易被忽略，故確診時甚至會嚴重些，擴散得更嚴重，「有好多因素，佢本身發展比較快，亦容易被忽略，以為黑色嘢係痣或撞親。」

他表示，曾見有病人以為是灰甲而忽略治療，但事實上病患位置已非常「黑」，也見有年紀大的患者，其黑色素瘤長在腳上，「條腰都彎唔到落去睇」，因此察覺得較遲。他稱該病在醫學上有不少連帶因素，例如家族曾有人患病或日曬太多，亦會有機會患上黑色素瘤。

黑色素瘤是一種從黑色素細胞發展而來的皮膚癌。（《上觀新聞》）

「ABCDE」五式分別普通痣及黑色素瘤

至於如何分別普通痣及黑色素瘤？林旭強稱有「ABCDE」五式自我檢查方法，方法如下：

「A」symmetry（對稱），需檢查痣的形狀是更不對稱；

「B」order（邊界），即痣邊界會否有不規則狀況；

「C」olor（顏色），痣的顏色會否不均勻或深淺不一，屬於表徵一種；

「D」iameter（直徑），伸痣的直徑大於6毫米需提高警覺；

「E」volving（發展），需留意有無一些突如其來的變化，若變化太多亦應留意。



林稱萬一患病，最理想是進行局部手術切除，但因不少病患發現時已出現擴散，需要做淋巴切除手術或化療等，提醒市民應時刻以「ABCDE」方法檢查，若遇狀況時應盡快求醫，並在醫生診斷下進行切片檢查。

根據衞生署衞生防護中心資料，2020年共錄得1,086宗皮膚癌新症，當中黑色素瘤佔106宗， 按皮膚癌症類別劃分，每10萬人口計算的黑色素瘤粗發病率為1.4；相比2011年約50宗新症，10年間增加一倍。

2021年共有79人死於皮膚癌，當中48宗為黑色素瘤患者，按皮膚癌症類別劃分，每10萬人口計算的黑色素瘤死亡率為0.6；而2011年約有30名黑色素瘤患者死亡，在10年間不治人數也隨患者增加而上升，到2021年約50患者不治。

衞生防護中心更稱，黑色素瘤的年齡標準化發病率在過去10年呈上升趨勢，增加1%；黑色素瘤年齡標準化死亡率於過去41年也呈上升趨勢，增加2.3%，但過去10年未有明顯變化。