消委會｜電子點餐投訴增　飲食界：科技解決人手問題但需時磨合

消委會今年首4個月共接獲400多宗食肆相關投訴，較去年同期289宗為多，主要升幅與電子點餐有關。消委會總幹事黃鳳嫺今日（16日）指，很多投訴涉及電子餐牌標價與帳單收費不一、或結帳時收取未有標示的服務費等，建議餐飲業界在用科技改善業務時，要確保資訊的一致性與準確性。稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍則指，業界近年難請人，用科技解決問題是無可避免，屬改善措施，新事物也需要時間磨合，「係使用上要用得好啲。」



就消委會提到有投訴個案涉熱水當「茶芥」，黃傑龍指在傳統酒樓，茶芥是「坐低就會用，唔係個別某種茶、某種芥，係你坐低就有」，後來也有酒樓改稱「茶位」，普遍而言，即使入座後不飲茶也需要付茶位錢。



消委會總幹事黃鳳嫺在電台節目指，今年首4個月共接獲400多宗食肆相關投訴，較去年同期289宗為多，主要升幅與電子點餐有關，很多時是投訴人在結帳時發現電子餐牌上的標價與帳單收費不一、或電子餐牌未有標示會收取服務費，結帳時卻收取服務費等情況。

她建議餐飲業界在用科技改善業務時，要確保資訊的一致性與準確性，如電子餐單與餐廳其他地方的標價不一，實非消費者責任，餐廳也有機會因錯誤或遺漏的食物或價格資訊而干犯《商品說明條例》。

業界：使用上要用得好啲

稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍指，生活與科技已逐漸密不可分，加上近年難請人，業界用科技解決問題是無可避免，續指消委會今年首4月收到9宗與電子點餐相關的投訴，數字不算嚇人，也認為應用新科技需要磨合，「其實係一種改善，點樣愈用愈好，令客人都滿意，就每間公司要去摸索。」

他又提到，電子餐牌屬以往電腦收銀系統的延伸，消委會個案提到有電子餐牌與實際收費不一的情況，或因餐廳修改餐牌時，未及更改電子餐牌，以致出錯，「係使用上要用得好啲。」他又指，現時的電子點餐系統已不需要再找服務提供商協助修改，原則上可在手機應用程式登入，再自己處理系統內的數據，包括更改價錢。

伙記遞熱水無講收費 消委會：食客投訴也合理

另外，黃鳳嫺提到，有些食肆相關投訴與文化介定有關，其中一個個案是投訴人與朋友去餐廳，職員為投訴人主動遞上熱水，其後收取每人20元的「中國茗茶水」收費。「我地睇法好直接，大家係文化上覺得茶芥，開香片、一壺壺茶，芥就係醬料、調味料，食起嚟惹味啲。」

黃鳳嫺表示，在上述個案中，消費者在不知情，且熱水是職員主動送上，消費者不會覺得要收費，如餐廳無解釋、講及要收費便不能構成合約，投訴人提出投訴亦屬合理。但她也提醒消費者，點餐時宜看清楚收費，並問清楚其他費用，如切餅費等。

就「茶芥」問題，黃傑龍表明個別個案已無從討論，但他提到去傳統酒樓，茶芥是「坐低就會用，唔係個別某種茶、某種芥，係你坐低就有」，後來也有酒樓改稱「茶位」，普遍而言，即使入座後不飲茶也需要付茶位錢。他形容這屬酒樓的基本營運模式，「酒樓又唔係法庭，寫到好似法律文件，都係另一種不便。」他希望酒樓與客人之間可有相互有合理包容。