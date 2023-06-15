消委會｜旅遊保險家庭保收費相差達6倍　近7成旅保調低長者保障額

新冠肺炎疫情過去，不少人都會去旅行散心。消委會自2016年後，再就旅遊保險計劃進行調查，當中發現即使旅程目的地和日數相同，不同計劃的個人保費亦可相差2倍，4人家庭保費更可相差近6倍。



調查亦指，有接近7成計劃調低了長者在醫療費用及人身意外項目的最高賠償額，普遍調低至原保障額的50%，削弱了對年長消費者外遊時的保障。



個人保費相差2倍 家庭保費相差近6倍

消委會早前調查涵蓋26間保險公司最基本的單次旅遊保險計劃，比較各計劃的保費和檢視其主要保障範圍、條款及除外責任等，當中發現以到訪一些較熱門的亞洲地區7天旅程為例，即使旅程目的地和日數相同，個人保費介乎$79至$263，相差逾2倍。

至於家庭計劃方面，以1個4人家庭（包括父母及2名未成年隨行子女）及相同旅程為例，保費最低為美亞保險香港有限公司的美亞保險香港有限公司只需$157，而最高則為三井住友海上火災保險(香港)有限公司提供的Travel Plus （單次旅程）旅遊保險，需要$1,052，相差接近6倍。

消委會研究多個旅遊保險計劃。（消委會圖片）

7成長者旅保調低保障額近一半

消委會調查亦發現，有接近7成計劃調低了長者在醫療費用及人身意外項目的最高賠償額，普遍調低至原保障額的50%，削弱了對年長消費者外遊時的保障。雖然大部分保險公司就單次旅遊保險計劃的承保年齡上限已有上調，由當時主要介乎70至75歲，調高至現時的80至85歲，惟有接近7成計劃調低了長者在醫療費用及人身意外項目的最高賠償額，普遍調低至原保障額的50%，削弱了對年長消費者外遊時的保障。

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其中，以寶豐保險對「高齡」人士的界定最為嚴謹，65歲以上受保人在「人身意外／個人意外」的最高賠償額為原保障額之50%。另外，有8個計劃分別把70歲和75歲以上受保人在該保障項目的最高賠償額下調至原保障額的50%。

高風險活動或不受保

至於一些較高風險活動，如滑雪、乘坐熱氣球、水肺潛水等或不受保險保障，當中美亞保險 、三井住友海上火災保險和立橋保險就不承保深水潛水／水肺潛水。另外，中銀集團保險就列明部分較高風險活動的保障不適用於70歲以上人士；而招商永隆保險則會調低受保人因參與較高風險活動時受傷或意外死亡的最高賠償額。

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消委會亦分享其中一名消費者投訴，指其於台灣旅遊時，因被車撞倒受傷而被送往醫院，當地醫生診斷她因該宗意外導致後腰及左髖挫傷，她透過「24小時全球緊急支援」熱線聯絡保險公司，告知其情況並提出希望在同日返抵香港時，能得到保險公司安排即時醫療協助。

在台灣旅遊受傷求助 保險公司稱待1至3天方安排護送

不過，保險公司職員表示未能評估其狀況，建議投訴人先取得「適航證明書」，否則不要自行乘搭原定航班返港，並等待1至3天讓保險公司安排醫療護送。根據投訴人所投保的旅遊保險計劃條款，該計劃的「24小時全球緊急支援」雖有列明「如有需要，將安排緊急送返」，惟消委會認為傳單張上聲稱提供「24小時全球緊急支援」服務可能容易令消費者對相關保障產生過高期望，當「緊急援助」服務與預期有落差時或會感到沮喪。

消委會提醒消費者，即使同為「基本」計劃，不同旅遊保險計劃的保費、保障項目、保障額與賠償條件可相差甚遠，故消費者應多作比較，而若打算在旅程中參與較高風險活動，應先了解有關活動是否在旅遊保險的承保範圍內，並留意相關限制。

去年消委會接獲12宗旅遊保險投訴

另外，消委會在2020、2021及2022年分別收到88宗、15宗及12宗就旅遊保險的投訴，而今年則未有收獲19投訴。