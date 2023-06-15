消委會｜實測Carousell、FB等二手交易平台　均無假貨審查及退貨

網上二手交易平台大行其道，但不少以為能購得平價「心頭好」的消費者，最終發現貨不對辦，求助無門。消費者委員會今日（15日）發表新一份《選擇月刊》，實測Carousell、eBay Hong Kong、Facebook Marketplace等，合共7個在本港營運的網上二手交易平台，發現全部均不設假貨審查機制和退貨保障，大部份平台更在使用條款上註明不會介入交易過程，或為交易物品的問題負責，而現行法例亦無清晰訂明平台的責任。

消委會建議社會探討和研究規管，並促請相關平台提升和檢查其相關措施，例如將退貨機制引入香港，以及探討審查假貨的可能，從而減少交易糾紛和保障消費者權益。



消委會派員在今年3月至5月，以一般消費者身份實試7個於本港營運的網上二手交易平台，包括「Carousell旋轉拍賣」、「DCFever Fever市集」、「eBay Hong Kong」、「Facebook Marketplace」、「HKTVmall EcoMart」、「JupYeah執嘢」，以及「Price.com.hk二手買賣區」。

實測7個平台 僅2個有排解紛爭機制

調查發現，交易平台的物品種類包羅萬有，涵蓋日常用品、服飾到房地產、汽車和古董，甚至轉讓寬頻服務。雖然全數7個平台均未有實行假貨審查機制和退貨保障，只有Carousell和JupYeah設有排解紛爭，並就實際情況向有關用戶作出必要的處分措施，包括禁言甚至永久停權，但調解糾紛機制。

至於對消費者的保障措施，全部平台均設用戶評價功能，但Facebook及JupYeah均不設帳戶驗證，JupYeah連同HKTVmall更不設檢舉制度。消委會指，現時大多數的交易保障措施均為平台自願進行，大部份平台更於使用條款註明只是提供一個場所予用戶交易，不會於交易過程中介入，或是為交易物品的質素和真偽等負上任何責任，而現行法例亦未有就其責任有清晰界定。

雖然JupYea欠缺多種保障措施，但與調查中其他不台不同，JupYeah的主要方式只有換物，與其餘6個平台有買賣成份不同。

現時香港平均每５人，便有1人是Carousell的用戶。（資料圖片／盧翊銘攝）

消委會去年接獲相關投訴8宗

消委會就今次研究的7個網上二手交易平台列出合計的投訴數字，由2020年至2022年，分別接獲3宗、7宗、8宗。今年首五個月接獲3宗，較去年同期少1宗。

另外，消委會提到《商品說明條例》禁止出售已應用虛假商品說明的貨品，惟條例未必適用於消費者之間的交易，賣家會否被視為「商戶」，須視乎多項因素而定。

消委會指，由於平台的責任有限，貨品的質素及真偽又依靠賣家的自律性，故買家於平台交易就要時刻保持警覺。若買家收受或購買某物品時，在得知或相信該貨品為贓物的情況下仍繼續完成交易，或屬處理贓物， 有機會觸犯《盜竊罪條例》。

消委會提醒小心大額交易

消委會提醒，雖然現行法律對不同的消費活動有個別保障，但網上平台物品種類繁多，購物時又難以得悉賣家的真正身分以及貨品真偽，消費者在大額交易時應份外小心，例如看到心宜的古董，可向賣家要求提供有關憑證，或尋求專家意見，以保障自身消費權益。

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消委會續指，建議社會探討和研究規管的必要性和可行性，平台亦應提升和檢查其相關措施，例如將退貨機制引入香港，以及探討審查假貨的可能，從而減少交易糾紛和保障消費者權益。

5個平台會把用戶資料作推銷

除了網上交易平台的交易保障外，消委會亦有比較7個平台在用戶個人資料使用的情況，並發現只有JupYeah列明不會把會員資料用作推廣或促銷，而Carousell則會視乎用戶意願而有相應做法，餘下5個平台則有提及用戶資料會被用作推銷用途。

另外，若用戶希望於eBay出售物品，平台會要求用戶將帳戶綁定到第三方收款公司「Payoneer派安盈」的戶口，並要上載地址證明與身份證副本，然後自拍認證，以處理該平台上的交易款項。

消委會促eBay改善用戶資料披露情況

惟eBay早於前年6月已停止支援此收款功能，故對於只使用香港站的基本功能的賣家而言，註冊第三方收款公司的帳戶並無實際用處之餘，亦可能導致消費者不必要地披露大量個人資料，消委會促請eBay馬上改善情況。

消委會續指，過半平台未有限制同一個用戶所持有的帳戶數量，包括eBay、Facebook、Price.com.hk、HKTVmall，只有Carousell和DCFever列明每名用戶一般只可註冊一個帳號，JupYeah則在使用條款上提到，不建議用戶擁有多於一個帳戶。