威院醫療事故時序一文看清　兒科醫生：缺強心藥泵血可致腦部缺血

威爾斯親王醫院一名有先天性心臟問題早產嬰，接受強心藥輸注期間，輸注管活栓沒有開啓，嬰兒之後離世。有不願具名的兒科醫生表示，一般而言，病人出現血壓低情況，其心臟未必夠力去泵血，而強心藥是協助心臟泵血，故在沒有藥物協助下，或令血液難以流通到不同的器官，導致腦部及器官出現缺血情況。



另一名兒科醫生解釋，強心藥分不同種類，包括改善血壓低或心臟衰竭而輸注，故要事乎其藥物的種類為何，如果病人已到依賴強心藥維持生命地步，在停藥時間，理應其心跳或血壓都會下降得十分厲害。



威院發生醫療事故，患有先天性心臟問題的早產嬰因輸注管活栓沒有開啓，而有近50分鐘無強心藥。（資料圖片）

凌晨約3時為嬰兒調整強心藥物處方 50分鐘後輸注儀器發出警報

該名孕期不足28周嬰兒，本周一（12日）出生，因早產及患有先天性心臟問題，獲安排入住新生兒深切治療部。由於嬰兒持續出現低血壓情況，故院方在翌日（13日）凌晨約3時，為嬰兒調整強心藥物處方，並設定儀器以每小時約0.3毫升速度輸注，並逐步遞增至每小時約0.7毫升速度輸注。

不過，其輸注管活栓沒有開啓，至50分鐘後、即凌晨3時50分輸注儀器發出警報，醫護才得悉事件，並立即調整活栓，重新為嬰兒輸注強心藥物。嬰兒其後情況持續惡化，於同日下午約四時離世。

有不願具名的兒科醫生表示，相關嬰兒早產加上先天性心臟病屬「極重症」，難以評估無落強心藥是否就是嬰兒的主要死因。

不過，他表示，當時醫護人員將調整強心藥物處方加倍，由每小時約0.3毫升速度輸注，並逐步遞增至每小時約0.7毫升速度輸注，加上出現低血壓情況意味著其心臟未必夠力去「泵血」。他表示，一般而言強心藥是協助心臟「泵血」，故沒有藥物協助下，或令血液難以流通到不同的器官，或會出現腦部及器官缺血情況。

另一不具名兒科醫生指，強心藥分不同種類，包括改善血壓低或心臟衰竭而輸注，故要事乎其藥物的種類為何，「唔一定係心有事先用。」他表示，如果患者依賴其強心藥維持生命，在停藥的時間，理應其心跳或血壓都會下降得十分厲害，「唔會等到部機響先會知，維生機器都會發出警號。」

兒科醫生唐繼昇則同樣表示，由於掌握的資料不足，難以評估無落強心藥是否就是嬰兒的主要死因，但他直言今次事件十分不幸。至於至每小時約0.7毫升速度輸注強心藥物，是否已為勁危殆患者，他認為，要視乎每一個病人情況而定。