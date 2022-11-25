南丫海難｜海泰號船長回復自由身　拒重提慘劇　難屬冀對談覓真相

十年前的南丫海難釀成39人死亡，包括八名小童。在海難中飽受批評的海泰號船長黎細明，被法庭判囚八年，《香港01》記者上月底到其住所，發現他已經出獄，惟拒絕重提慘劇，被問到有何說話可向難屬說出，他只說：「唔好意思，唔想再提，我唔會再提。」

海難倖存者兼死者家屬趙炳全說，已經原諒黎細明，「唔原諒人都好辛苦㗎。」他續指，如召開死因庭，或可從黎細明口中得知更多真相，期盼可親口提問對方，了解為何當日撞船，以及海泰號未有協助救人的原因，「當日肯救我哋，唔使死咁多人。」不過，法院駁回召開死因庭的申請，趙炳全只期望，有天可直接與黎細明對話，找出真相。



南丫海難十周年系列報道︰



2012年10月1日，在璀璨的煙花下，南丫島對開水域一片混亂。載有124名乘客的港燈南丫四號，在煙花發放前被港九小輪海泰號撞穿，結果船尾不足兩分鐘便直插海床，最終39名乘客死亡，包括八名兒童。

事後南丫四號船長周志偉，及海泰號船長黎細明均被控誤殺，最終黎細明誤殺罪罪成，加上海上危害他人安全罪，判囚8年，周志偉則判囚九個月。聆訊期間，黎細明被專家評為表現「差劣」，要負上極大責任，未按規則右轉避免相撞，反而轉左；南丫四號船長則表現「可以」。

黎細明當年上庭進入法院（香港寬頻bbTV）

黎細明已出獄 不願再提及事件

監禁八年的黎細明在扣除假期後已出獄，記者今年10月底到其居所，按門聆後黎細明親自應門，當時記者問他是否黎細明，他爽快答是，但表明記者身份後，他即掩上大門，並指自己不是黎細明：「唔好意思啊，唔係啊」。

大門只是半掩，未完全關上，之後記者問到，在海難十周年之時，會否有話想向難屬說，他靜默片刻，然後回應：「唔好意思，唔想再提，我唔會再提。」記者再問到其生活會否因為海難而受困擾，其家人表示不願提及。

記者表示希望日後約訪，並留下聯絡方法，其家人指：「咁多年，唔使啦，費事再提。」相隔近一個月，記者未接獲黎或其家人的聯絡。

難屬：已原諒黎細明 但希望對談了解真相

趙炳全於海難當晚登上南丫四號，與家人出海觀賞國慶煙花，結果親歷畢生最大傷痛，與胞姊天人永隔。對於黎細明的回應，他表示理解，「佢緊係唔想再提。」但對難屬而言，則相信黎細明有助尋求真相：「可能知好多嘢，而我哋唔知。」

趙炳全指，已經原諒黎細明，「我原諒咗啦，其實人呢，唔原諒人都好辛苦㗎。」雖然如此，他仍然希望可與黎會面，了解更多意外真相，例如當時為何撞船，「佢唔係第一日揸，佢揸咗廿幾三十年，無乜可能咁。」

意外發生後，海泰號抽頭離去未有協助救人，趙炳全期望知道原因，「佢退後，然之後走，我睇住佢㗎」、「當日肯救我哋，唔使死咁多人。」

趙炳全表示，假如召開死因庭，相信傳召黎細明時可從他口中得知更多真相，可惜法庭拒絕家屬的申請，只希望有機會與黎見面，作為涉事傷者追尋真相：「我當日喺架船上面㗎。」

▼2017年南丫海難五周年悼念▼

