小巴輸入外勞︱營運商指訓練有須要時可增多　冀最快11月上車工作

政府宣布推特別計劃，容許輸入1,700名公共小巴和客車司機，他們須有非本地小汽車駕駛執照最少一年，並需接受考試、培訓及實習。



專線小巴營運商車務營運總監陳志輝表示明白市民對外勞司機安全憂慮，強調他在港要接受10多個小時訓練及職前培訓，營辨會視乎情況作出額外培訓，可能是兩至三日每日訓練10至12小時，期望首批外勞司機可最快11月底可上車工作。



香港汽車會會長李耀培期望外勞司機的考牌工作不會影響到本地市民考牌流程，認為當局在有需要時可加班加時，甚至聘請兼職考牌官以應付外勞考試需求。



▼6月13日 政府公布引入1700個小巴及客車司機▼



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陳志輝認為特別計劃下的培訓要求足夠應付需要，他指，港人現時考獲駕駛執照後一年後可考小巴牌，明白市民的疑慮，但認為只要做足本地培訓就足夠。他續指10至12小時的培訓只是指引，營辨會視乎情況作出培訓，理論上會較多，可能是兩至三日每日訓練10至12小時。

陳志輝又希望計劃實施後市民最大感覺是感到班次較現時密集，對於市民擔心會難與外勞司機溝通，他指現時市民亦甚少會與本地司機有聯繫。他指聘請外勞司機計上住宿後成本絕非較請本地人低，但行整個運輸業上非常好缺人，即使出同樣人工亦難以請到人手，計劃下最少有司機可解決需要，期望最快11月底可上車工作。

香港汽車會會長李耀培亦認為市民無需過份擔心，他指港人過國內都是租左軚車，亦無太大問題，而要留意香港的交通文化，例如香港人多車多但地方細，及部分線道位等會有不同，但都可以靠訓練習慣。他又希望外勞司機的考牌工作不會影響到本地市民考牌，認為署方可加班加時，亦聘請兼職考牌官以應付外勞需要。

酒店業界亦稱業界缺少9千多名員工，逾九成受訪者考慮輸入勞工。美麗華集團首席營運總裁陳宗彝指同前最缺少的是執房及餐飲的職員。他指疫情期間有與工聯會及勞聯等合作，但留下工矩的只有六成，所以希望可聘請外勞，解決人手需要。