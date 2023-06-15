輸入外勞︱黃偉綸鼓勵年輕人加入建造業　稱待遇相當不錯大有可為

政府推出建造業及運輸業輸入勞工計劃，名額共2萬個。財政司副司長黃偉綸今日（15日）表示，政府希望多管齊下解決勞工短缺問題，不只是依靠外勞，亦鼓勵本地勞工投入勞動市場。他鼓勵年輕人投入建造業，承認雖然較為辛苦，但待遇相當不錯並且大有可為。



▼6月13日 政府公布輸入勞工特別計劃▼



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黃偉綸於新城知訊台表示，宏觀以言，前線勞動人口於過去數年流失了十幾萬人，目前本港失業率跌至接近3%，在大多經濟體系之中等同全民就業，勞工短缺問題已屆不能不處理階段，清楚可見院舍護理、建造業及運輸業於未來的人手需求持續，加上陸續有很多工程啟動，如果輸入外勞計劃定立一個較短年期，並不符現實。

若為外勞定下較短年期乃不符現實

他表示，不會揣測幾年之後勞工短缺的情況，但政府希望多管齊下，鼓勵本地勞工投入勞動市場，提升生產力，必要時輸入外勞，幾個軌道時並進。黃偉綸又提及，非常鼓勵年輕人投入建造業，承認較為辛苦，但待遇相當不錯，某些工種每月薪酬超過2.5萬元，甚至超過4萬元，加上資訊科技會在愈來愈多行業被應用，建造業不只是需要汗水亦需要知識，相信年輕人加入建造業大有可為。

本港多個行業出現人手短缺，包括建造業。（資料圖片/廖雁雄攝）

政府會將會在元朗潭尾社區隔離設施改作中央宿舍，外勞可住在工地搭建的宿舍或選擇居住由建造業議會管理的中央宿舍。黃偉綸表示，潭尾社區隔離設施可供8,000名外勞居住，提供適當配套，部份外勞則住在大型地盤之內搭建臨時宿舍，估計足以應付外勞住宿。

運輸署加班應付考牌需求

另外，建造業佔1.2萬個名額，運輸業界則佔8,000名個名額，其中1,700人為公共小巴及客車司機。黃偉綸指，運輸署會加班處理應外勞的考車牌需求，不會影響本地考車牌的學員。

勞工及福利局局長孫玉菡出席同一節目表示，輸入外勞計劃之下，僱主須為每名外勞向僱員再培訓局每月繳交400元，當局已計劃增加僱員再培訓局的學員津貼，由現時5,800元增至8,000元，令希望提升技能或轉行人士受惠得更多。